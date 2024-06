RDC : le Kitabus, un bibliobus gratuit dans les rues de Bukavu

Si vous n'allez pas dans les bibliothèques, ces dernières iront vers vous. C'est du moins le concept du Kitabus pour favoriser l'accès d'un large public à la lecture, une bibliothèque mobile dont le nom dérivé de Kitabu, signifie livre en Swahili et Bus comme moyen de transport.

Ce bibliobus, donc, est une initiative de l'institut français de Bukavu dans l'Est de la RDC qui tient à promouvoir l'éducation de base dans la région grâce à la lecture des livres adaptés au programme d'enseignement congolais.

Il offre une collection variée de romans, fables, mangas, des manuels et bien d'autres dans le but de promouvoir l'accès à la lecture. Arrivée dans cette école située en plein cœur du chef-lieu du Sud-Kivu, des élèves dévorent plusieurs pages durant deux heures de lecture, dans le bus tout comme à l'extérieur aménagé pour la cause dans la cour de cet établissement privé.

Kitabus répond ainsi aux éventuels problèmes de mobilité ou faible intérêt accordé à la lecture dans une ville de 3 millions d'habitants, mais qui compte moins de 5 bibliothèques publiques physiques.

Ces élèves sont contents, ils sont habitués dans leur bibliothèque scolaire, uniquement à la lecture des manuels d'apprentissage ; mais avec Kitabus, ils ont l'embarras du choix, une fois à l'intérieur, ils ne veulent plus descendre du bus, captivés par des livres dont ils ont l’habitude de voir seulement dans des programmes télé.

"À cette heure, je consulte, L'atelier de Roxanne, je me sens à l'aise et heureuse d'être ici et de voir des livres, ça va m'aider pour écrire, à bien lire, à consulter et aimer le livre." A déclaré Johanna BIZIMANA, élève au Complexe Scolaire le Progrès

Pour ENABEL qui appuie ce projet, l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes commence par l'éducation de base qui est le canal par excellence pour mettre au service de la société une génération susceptible de relever les énormes défis liés au développement dans un futur proche. Pour Patrick Zezé IRENGE, stimuler le goût de la lecture dans le chef des enfants et jeunes, est un symbole d'épanouissement au-delà de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale.

"L'intervention jeunesse créative, vise à valoriser le potentiel de la jeunesse et nous savons très bien qu'à travers la lecture les jeunes apprennent beaucoup, ils apprennent surtout à être autonomes dans beaucoup de plans, donc nous avons accompagné ce projet parce que nous sommes convaincus que les jeunes doivent apprendre beaucoup de choses et les jeunes doivent avoir cette culture de lecture, d'échanges de partage pour permettre leur épanouissement", affirme, Patrick Zézé IRENGE, officier de ENABEL.

Ce projet constitue une énorme plus-value dans le programme scolaire. Le Directeur de cet établissement d'enseignement primaire voit en l'avènement de cette initiative une belle façon d'encadrer les élèves durant les heures creuses, et par dessus tout, contribuer au renforcement du système éducatif congolais qui fait face à certains défis dans la mise en œuvre de sa politique de la gratuité de l'enseignement de base.

"C'est-à-dire nos enfants après, cette activité, ils seront capables d'exploiter des manuels et ce projet est là pour susciter le goût de la lecture à nos enfants au complexe scolaire le progrès", déclare, Modeste BUSHISHI, directeur du Complexe Scolaire le Progrès.

Cette initiative de bibliothèque mobile à Bukavu est une première en République démocratique du Congo, qui vient poser les jalons dans la mise en place des moyens adaptés pour favoriser l'accès à la lecture.