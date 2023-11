Kenya : les auteurs indépendants gèrent la vente de leurs livres

L'industrie du livre au Kenya prend une nouvelle direction en raison de l'augmentation du nombre d'auteurs autoédités.

Au début, le marketing était mon principal défi car, une fois de plus, personne ne me connaît, personne ne vous connaît en tant qu'auteur autoédité.

Personne n'est donc prêt à acheter votre livre s'il ne vous connaît pas, s'il n'a jamais entendu parler de vous et s'il n'a lu nulle part vos précédents ouvrages. C'est un pari, vous demandez à quelqu'un de vous donner 1000 shillings pour votre livre alors qu’il n'a jamais entendu parler de vous, il n’y a qu’un secret : votre premier livre doit être vraiment bon. explique Eunniah Mbabazi, auteure de "BREAKING DOWN"

La culture de la lecture s'étant développée pendant la pandémie de Covid-19, la demande de livres a augmenté dans le pays. Nuria Bookstore, une librairie en ligne locale, a vu la faille du marché et s'est lancée dans l'aventure.

''Nous avons choisi de ne pas exclure les auteurs débutants, car nous savons que cela pourrait les démoraliser. C'est pourquoi nous les avons accueillis et leur avons donné un retour d'information au fil du temps. Nous avons ainsi plus de 1000 auteurs et la plupart d'entre eux ont une qualité de livre, d'édition, de contenu, tout ce que je pense est de premier ordre aujourd'hui.'', affirme Abdullahi Bulle, fondateur de Nuria Bookstore.

La librairie Nuria devenant de plus en plus populaire, il était nécessaire de numériser le processus de stockage des livres. Aussi a-t-elle mis en place le premier portail de vente pour les auteurs au Kenya.

''En 2019, nous avons déployé le premier portail de vente décentralisé au Kenya. Cela signifie que vous vous inscrivez chez nous en tant que vendeur, après l’inscription, nous vous donnons les moyens d'agir. Vous pouvez alors télécharger vos livres. Une fois que nous l'avons approuvé, il est transféré sur le site web et génère un lien unique qui appartient à ce livre, uniquement à ce livre.'', raconte le fondateur de Nuria Bookstore.

La technologie numérique a facilité la commande et la livraison des ouvrages de Nuria, tout en donnant aux auteurs la possibilité de suivre les commandes de leurs livres dans le magasin.

Le processus est simple : il suffit de se rendre sur le site web, de créer un compte, puis d'inscrire les livres que l'on a publiés et de les livrer au magasin. La minute suivante, vous recevez un e-mail indiquant qu'un client a acheté votre livre et vous êtes en mesure de suivre vos ventes, vous pouvez voir quand vous êtes en rupture de stock. explique Odhiambo kaumha, auteur de "LET THE OLD MAN SPEAK" (LAISSEZ PARLER LE VIEIL HOMME).

La librairie électronique bouleverse le statu quo en ouvrant le marché moins exploité de l'auto-édition tout en donnant la parole aux auteurs qui, à un moment donné, se sont sentis mis à l'écart par les éditeurs et les librairies traditionnels.

L'industrie du livre ayant connu des bouleversements au niveau de l'impression et de la distribution, les écrivains ont désormais le contrôle des droits d'auteur et des ventes de leurs livres.