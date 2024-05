Soudan : près de 200 morts dans des combats à el-Fasher en 2 semaines

Plus de deux semaines de combats entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire notoire pour le contrôle d'une grande ville de la région occidentale du Darfour ont tué au moins 123 personnes, a déclaré dimanche un groupe d'aide internationale.

Les combats à el-Fasher, capitale de la province du Nord-Darfour, ont également blessé plus de 930 personnes au cours de la même période, selon Médecins sans frontières."Cela témoigne de l'intensité violente des combats", a déclaré l'organisation. "Nous demandons aux belligérants de faire davantage pour protéger les civils".

Les affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide se sont intensifiés au début du mois dans la ville, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, selon les Nations Unies.

El-Fasher est devenue le centre du conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide, qui sont aidées par des milices arabes communément appelées Janjawid. La ville est le dernier bastion encore tenu par l'armée dans la région tentaculaire du Darfour.

Le conflit soudanais a débuté en avril de l'année dernière, lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l'armée et le FSR ont dégénéré en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres régions du pays.

Le conflit a tué plus de 14 000 personnes et en a blessé des milliers d'autres, sur fond d'informations faisant état de violences sexuelles généralisées et d'autres atrocités qui, selon les groupes de défense des droits, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Il a également poussé la population du pays au bord de la famine. Au début du mois, l'agence alimentaire des Nations unies a averti les parties belligérantes qu'il existait un risque sérieux de famine généralisée et de mort au Darfour et ailleurs au Soudan si elles n'autorisaient pas l'entrée de l'aide humanitaire dans la vaste région occidentale.

Ces derniers mois, les FSR ont renforcé leurs forces pour tenter de prendre le contrôle d'El-Fasher. Avec ses alliés des milices arabes, les FSR ont assiégé la ville et lancé une attaque majeure sur ses parties sud et est au début du mois.

Les affrontements ont repris jeudi dans le camp de déplacés d'Abu Shouk, dans le quartier de Salam, au nord de la ville, ainsi que dans ses parties sud et ouest, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Samedi, un obus a frappé la maison d'un travailleur humanitaire de Médecins sans frontières près du marché principal de la ville, tuant le travailleur, a déclaré l'organisation caritative.

La coordinatrice résidente et humanitaire des Nations unies au Soudan, Clémentine Nkweta-Salami, a déploré cet assassinat "tragique". Le travailleur humanitaire n'a pas été identifié.

Mme Nkweta-Salami a exhorté les parties belligérantes à cesser les combats dans la ville où "des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants du Darfour Nord sont une fois de plus pris entre les feux croisés de la guerre".

"Une tragédie humaine aux proportions épiques se profile à l'horizon, mais elle peut et doit être évitée", a-t-elle déclaré.