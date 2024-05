Nigeria : le combat contre le commerce illicite de minerais

Le gouvernement nigérian sévit contre l'exploitation minière illégale. Depuis avril, il a procédé à des dizaines d'arrestations de mineurs sans licence qui auraient volé le lithium du pays, un minéral essentiel utilisé dans les batteries des véhicules électriques, des smartphones et des systèmes d'alimentation électrique.

Ces récentes arrestations interviennent alors que le Nigeria cherche à réglementer ses opérations d'extraction de minerais essentiels, à freiner les activités illégales et à mieux tirer parti de ses ressources minérales. La transition vers une énergie propre, qui consiste à abandonner le charbon, le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables et des batteries, a fait exploser la demande mondiale de lithium, d'étain et d'autres minerais.

Les mines illégales sont monnaie courante dans l'industrie naissante du pays, car la corruption des fonctionnaires chargés de la réglementation est courante et les gisements de minerais sont situés dans des zones reculées où la présence du gouvernement est minime. Les autorités affirment que les profits tirés des pratiques minières illicites ont permis d'armer des groupes de miliciens dans le nord du pays.

Marché illicite

Lors des arrestations les plus récentes, à la mi-mai, une équipe conjointe de soldats et de policiers a effectué un raid sur un marché isolé à Kishi, dans l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. Selon les habitants, ce marché, autrefois connu pour la vente de produits agricoles, est devenu un centre de commerce illicite de lithium extrait dans des zones difficiles d'accès. L'opération de trois jours a abouti à l'arrestation de 32 personnes, dont deux ressortissants chinois, des travailleurs locaux et des négociants en minerais, selon le gouvernement de l'État et les habitants. Des cargaisons de lithium ont également été saisies.

Jimoh Bioku, un dirigeant de la communauté de Kishi, a déclaré qu'il y avait eu des "recherches clandestines" pour le minerai dans des sites éloignés, cachés dans la brousse, au cours des dernières années par des ressortissants chinois avant "qu'ils n'engagent des gens pour creuser pour eux et qu'ils ne transforment le marché en un point de transit". La communauté était "particulièrement inquiète de l'insécurité qui suit généralement l'exploitation minière illégale et c'est la raison pour laquelle nous l'avons signalée au gouvernement de l'État", a-t-il déclaré.

Désertification

La Chine est l'acteur dominant de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques, y compris au Nigeria, où les entreprises chinoises emploient principalement des personnes vulnérables qui quittent l'extrême nord du pays - ravagé par des conflits et une désertification rapide - pour travailler dans des exploitations minières à travers le pays. Les ressortissants et les entreprises de la Chine sont souvent sous les feux de la rampe pour leurs pratiques néfastes pour l'environnement, l'exploitation de la main-d'œuvre et l'exploitation minière illicite. En l'espace de deux mois, au moins trois cas d'arrestations de ressortissants chinois dans des exploitations minières illégales ont été recensés.

Le président Bola Tinubu a accusé à plusieurs reprises l'exploitation minière illégale d'être à l'origine de l'aggravation des conflits dans le nord du pays et a demandé à la communauté internationale de l'aider à mettre un terme à ce problème, qui permet aux groupes armés d'obtenir les fonds nécessaires à leur survie et à leur armement.

Financement du terrorisme

L'ambassade de Chine à Abuja n'a pas répondu à une demande de commentaire de l'Associated Press sur les arrestations et les allégations d'opérations illégales. Mais dans une déclaration faite l'année dernière à la suite d'un rapport du Times of London alléguant que des mineurs chinois soudoyaient des militants pour obtenir un accès, l'ambassade a déclaré qu'elle "a toujours encouragé et exhorté les entreprises et les ressortissants chinois au Nigeria à respecter les lois et les réglementations du Nigeria".

Le Nigeria est en train de devenir une nouvelle source de lithium en Afrique, car les plus grands producteurs mondiaux, comme l'Australie et le Chili, ne sont pas en mesure de répondre à la demande mondiale croissante. Mais les activités illégales prospèrent dans le secteur extractif nigérian, privant le gouvernement des revenus qui lui reviennent, déclar Emeka Okoro, dont la société SBM Intelligence, basée à Lagos, a effectué des recherches sur l'exploitation minière illicite et le financement du terrorisme dans le nord du Nigeria.

La combinaison des conflits et des effets du changement climatique, comme la transformation rapide de terres autrefois fertiles en sable aride et inutile dans le nord du Nigeria, a produit une main-d'œuvre bon marché pour les sites miniers.

Les arrestations de "ressortissants chinois et de jeunes Hausa originaires des régions touchées par les conflits soulignent un schéma inquiétant", soutient M. Okoro à l'AP. "Les tensions socio-économiques résultant des conflits et les répercussions du changement climatique ont donné naissance à une population vulnérable qui cherche désespérément à survivre."

Vol de ressources

Pour lutter contre le vol de ressources qui cause des pertes de 9 milliards de dollars au gouvernement chaque année, selon l'organisme de surveillance de la transparence de l'industrie extractive du pays, la nation ouest-africaine a mis en place un "corps de maréchaux des mines" composé de 2 200 personnes au début de l'année.

Alors que les organismes d'application de la loi existants continuent de lutter contre le problème, le nouveau corps est destiné à freiner "les activités néfastes des mineurs illégaux", annonce Segun Tomori, porte-parole du ministère des Minéraux solides.

Avant le raid de Kishi, le corps minier a arrêté deux camions chargés de lithium à la périphérie de la capitale Abuja en avril. Plus tard dans le mois, le corps a effectué une descente à Karu, dans l'État de Nasarawa, près d'Abuja, qui a conduit à l'arrestation de quatre ressortissants chinois et à la saisie de tonnes de lithium. M. Tomori a indiqué que ces affaires étaient désormais devant les tribunaux.

Le 22 avril, un tribunal fédéral d'Ilorin, dans la région du centre-nord, a reconnu deux ressortissants chinois coupables d'exploitation minière illégale et les a condamnés à une peine d'emprisonnement d'un an, assortie toutefois d'une option d'amende.

Le Nigeria a longtemps négligé le secteur des minéraux solides, ce qui permet à certaines communautés comme la ville de Jos, dans le centre-nord, qui regorge d'étain, de dépendre de l'exploitation minière pour leur subsistance.

Pour les communautés dont les moyens de subsistance sont liés à l'exploitation minière, Tomori a déclaré que le gouvernement encourageait les mineurs artisanaux à former des coopératives et à opérer légalement.