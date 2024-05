Afrique du Sud : l'Alliance démocratique promet des emplois

Le candidat à la présidence de l'Alliance démocratique (DA) d'Afrique du Sud, John Steenhuisen, a clôturé sa campagne dimanche à Johannesburg.

Devant une foule de partisans réunit dans le stade de cricket, il a défendu le bilan de son parti en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté.

"Le Cap, dirigé par la DA, investit davantage dans les communautés pauvres que Johannesburg et Ethekwini, dirigés par l'ANC. Parce que la DA ne parle pas de lutte contre la pauvreté, nous battons la pauvreté là où nous gouvernons. Si vous voulez vaincre la pauvreté, votez pour l'Alliance démocratique" a expliqué John Steehuisen, leader de l'Alliance démocratique.

Les quatre principaux partis politiques d'Afrique du Sud ont entamé samedi leur dernier week-end de campagne avant l’élection du 29 mai qui pourrait s'avérer décisive. Ils partagent une chose en commun la volonté d’apporter au pays les changements les plus importants depuis trois décennies.

"Je vous ai vus, l'Alliance démocratique vous a vus, nous avons goûté à vos amères déceptions, nous avons entendu vos rêves et j'ai ressenti votre douleur. Je suis ici pour vous dire haut et fort, depuis cette tribune aujourd'hui, que l'aide est en route et qu'elle arrivera le 29 mai lorsque nous voterons pour que la DA entre au gouvernement et sauve l'Afrique du Sud." a promisJohn Steehuisen, Leader de l'Alliance Démocratique.

Le Congrès national africain est soumis à une pression sans précédent pour conserver sa majorité parlementaire.

Après avoir vu sa popularité décliner régulièrement au cours des deux dernières décennies, l'élection de mercredi pourrait être un moment décisif lorsque le parti autrefois dirigé par Nelson Mandela passera pour la première fois sous la barre des 50 % des suffrages exprimés au niveau national.