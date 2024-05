Élections en Afrique du Sud : le MK de Zuma peut-il créer la surprise ?

Dumisani Ndlovu, 59 ans, a voté à toutes les élections nationales en Afrique du Sud depuis que lui et le reste de la majorité noire ont enfin obtenu le droit de vote il y a 30 ans. À chaque fois, il a fidèlement soutenu le parti de libération devenu parti au pouvoir, l'African National Congress.

Cette période prend fin mercredi. D'une certaine manière, la nostalgie l'appelle. Lors des élections de cette semaine, Ndlovu apporte son soutien à l'homme, Jacob Zuma, dont la carrière s'est étendue de la lutte pour la libération à la présidence, avant de se brouiller avec ses collègues de l'ANC et de réapparaître l'année dernière au sein d'un nouveau parti politique.

Ce parti MK, qui porte le nom de l'ancienne branche armée de l'ANC, montre comment Zuma, 82 ans, tire parti du passé pour rallier le soutien des Sud-Africains contre l'ANC, dont il a lui-même affirmé un jour qu'il gouvernerait jusqu'à ce que "Jésus revienne".

Dans la province orientale du KwaZulu-Natal, le cœur des partisans de Zuma, le chauffeur de taxi Ndlovu accueille le retour improbable d'un survivant politique après des années d'allégations de corruption, d'inculpations pénales et de prison. Même le fait d'avoir été exclu de cette élection en tant que candidat au Parlement en raison d'une récente condamnation n'a pas entamé l'influence de Zuma.

"Ils pensent en avoir fini avec lui, mais nous sommes avec lui jusqu'au bout. L'ANC paiera", déclare Ndlovu. Ce cri de ralliement pourrait, pour la première fois, contraindre l'ANC à former une coalition pour rester au pouvoir. Le nouveau parti présente d'autres candidats au Parlement et semble en mesure de remporter des sièges.

M. Zuma est devenu le joker de l'élection dans le pays le plus avancé d'Afrique, six ans après avoir démissionné de la présidence de l'Afrique du Sud sous le coup de l'émotion. Son parti, MK, a été créé il y a à peine plus de six mois et devrait pourtant drainer un soutien important de l'ANC, qui a déjà fait face à son test le plus sévère.

Les références de Zuma - il a été emprisonné aux côtés de Nelson Mandela pour son travail dans le mouvement anti-apartheid - trouvent un écho particulier dans sa province natale du KwaZulu-Natal.

Ndlovu, le chauffeur de taxi, a soutenu l'ANC depuis la fin du système d'apartheid de la minorité blanche en 1994. Aujourd'hui, l'un de ses griefs à l'encontre de l'ANC est ce qu'il appelle le mauvais traitement infligé à Zuma.

"Il est allé en prison pendant l'apartheid, puis ils (l'ANC) l'ont remis en prison malgré tous ses sacrifices. Quelle sorte de liberté est-ce là ?", a déclaré M. Ndlovu.

M. Zuma a été envoyé en prison en 2021 après avoir refusé de témoigner dans le cadre d'une enquête sur la corruption présumée au sein du gouvernement pendant la période où il était président (2009-2018). Il a qualifié cette condamnation de tentative de l'ANC de le réduire au silence.

M. Zuma a déclaré que la décision de la Cour constitutionnelle de le disqualifier en tant que candidat faisait partie d'une rancune contre lui de la part du parti au pouvoir et des tribunaux. La Constitution n'autorise personne à se présenter aux élections s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus, sans possibilité d'amende.

"Je vais me battre pour mes droits jusqu'à ce que ce pays reconnaisse que la liberté doit être totale, pas pour certains et l'oppression pour d'autres", a déclaré M. Zuma. Il se bat désormais sous la bannière du MK, qu'il a conçu comme l'avant-garde des idéaux de la lutte anti-apartheid, tels que la distribution de terres aux Noirs.

Le symbole du parti est similaire au logo de l'ancienne aile militaire de l'ANC. Son nom complet est uMkhonto weSizwe, ce qui signifie "Lance de la nation". L'ANC a intenté un procès à MK pour l'utilisation de ce nom, qu'il prétend posséder. MK a gagné. Il s'agit là d'un autre exemple de la tentative de l'ANC de le réduire au silence, a déclaré M. Zuma.

Le nouveau parti de M. Zuma est également tourné vers l'avenir, promettant des emplois, une éducation gratuite et de meilleurs soins de santé aux jeunes, qui constituent la majorité de la population du pays. Ils n'ont aucun souvenir de l'apartheid, mais ils ont beaucoup de griefs à formuler au sujet des profondes inégalités qui subsistent.

M. Zuma prétend être une version plus fidèle de l'ANC et se consacrer davantage à l'aide à la majorité noire et pauvre de l'Afrique du Sud. L'image de marque de son parti a été saluée par ses partisans pour sa nostalgie anti-apartheid.

"J'ai connu uMkhonto toute ma vie. Il s'est battu pour la liberté. Cette fois encore, il est là pour nous", avance M. Ndlovu. On verra mercredi comment cette loyauté - et l'irritation de l'ANC à ce sujet - pourrait se traduire en votes.

"Il se peut que les gens aient encore plus envie d'eux (MK), car la question qui se pose est la suivante : pourquoi mettre autant de pression sur ce parti ? Il doit y avoir quelque chose, et je pense que les gens sont intrigués et qu'ils pourraient bien aller voter pour eux", soutient Sanet Madonsela-Solomon, maître de conférences au département des sciences politiques de l'université d'Afrique du Sud, à la chaîne de télévision eNCA cette semaine.

Lors du dernier grand rassemblement de campagne de MK, le week-end dernier à KwaZulu-Natal, des hommes et des femmes aux cheveux grisonnants, vêtus de treillis militaires, se sont joints à de jeunes partisans portant des jeans moulants et aux ongles manucurés. Ensemble, ils ont dansé sur de vieilles chansons de la lutte anti-apartheid qui évoquaient les difficultés de cette période. Ils ont fait l'éloge des icônes de l'ANC, comme Mandela, et ont critiqué les dirigeants actuels de l'ANC.

"L'uMkhonto ne s'adresse pas seulement aux habitants du KwaZulu-Natal, c'est un appel pour toute l'Afrique du Sud", a déclaré l'une des participantes, Siboniso Gwala. "La lance est ce qui libérera ce pays. uMkhonto libérera le peuple noir."

Son fils de 6 ans, Nkanyezi, était à ses côtés, chantant et portant un béret avec le symbole du MK - un guerrier avec une lance et un bouclier.