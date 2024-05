USA : technologie et innovation au centre de la visite d'Etat de Ruto

Le président kényan William Ruto a été accueilli par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche à Washington.

Cette visite d’état de trois jours a commencé par une réunion avec les dirigeants du secteur technologique et des chefs d’entreprise. Le chef d’état américain a notamment souligné la longévité de la relation diplomatique entre les États-Unis et le Kenya.

"... Alors que nous célébrons 60 ans de liens entre nos deux pays, il est clair que nos peuples sont la véritable force de ce partenariat. Et dans un partenariat qui fonctionne bien. Nulle part ailleurs cela n'est plus important que dans le domaine de l'innovation. C'est pourquoi nous avons tant d'entreprises autour de cette table, de la Silicon Valley à la Silicon Savannah. Nos collaborateurs nous ont fait progresser et ont été les pionniers de nouvelles technologies qui transforment des millions de vies....", s'est réjoui Joe Biden, président des Etats-Unis.

Le président Joe Biden a lancé ce qu’il a appelé une nouvelle ère de partenariat entre les deux pays confirmant un désir mutuel d’entreprendre des projets de développement du secteur technologique mettant l’accent sur l’innovation.

"Nous lançons une nouvelle ère de coopération technologique entre le Kenya et l'Amérique, y compris de nouveaux échanges et investissements dans les domaines clés de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Et ces progrès sont dus en grande partie aux dirigeants présents autour de cette table.", a ajouté le président américain.

Les Etats-Unis devraient à l’issue de cette visite d’état désigner le Kenya comme un allié majeur non-membre de l’OTAN. Le Kenya serait le premier pays d’Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation qui symbolise la volonté de Washington d’approfondir ses relations stratégiques avec le pays.

"Notre jeune population, talentueuse, éduquée, innovante et la technologie américaine de pointe, ainsi que les capitaux d'investissement et les investisseurs avides d'opportunités, non seulement au Kenya mais aussi sur notre continent, sont parfaitement adaptés à ce moment. Je pense que nous vivons un moment historique pour explorer les possibilités d'investissement entre le Kenya et les États-Unis.", a déclaré William Ruto, président du Kenya.

Cette visite intervient alors que les Etats-Unis se préparent à déployer des forces en Haïti dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour faire face à la crise sécuritaire dans le pays des Caraïbes.