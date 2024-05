USA : banquet d'Etat à la Maison Blanche en l'honneur de William Ruto

Aux Etats-Unis, un dîner d’État donné en l’honneur du président kényan, William Ruto et de son épouse, Rachel Ruto a réuni quelques 500 convives à Washington.

Le couvert a été dressé dans une immense verrière installée pour l’occasion dans le jardin sud de la Maison-Blanche, offrant une vue imprenable sur Washington DC.

Joe Biden a porté un toast en hommage au couple présidentiel kenyan : "Il règne une lumière éclatante à la Maison Blanche ce soir grâce à nos invités. Ils ont été impressionnants et conciliants. Jill et moi-même sommes honorés de vous compter parmi nous . Vous représentez de nombreux membres de la diaspora africaine. L'un d'entre eux vient de partir, Barack (Obama). Il a été très aimable. Il a rencontré le président william Ruto ce matin, et il était là il y a quelques instants. "

Le déplacement, de lundi à samedi, de William Ruto aux Etats-Unis confirme le partenariat stratégique noué entre Washington et Nairobi. Sur un continent en pleine convulsions politiques, et où la Chine et la Russie gagnent du terrain, le président américain voit dans le Kenya un allié clé.

Le premier créancier du Kenya est la Chine, qui a lancé de grands projets d’investissement sur le continent africain, assortis dans certains cas de créances insurmontables pour les pays concernés. William Ruto, qui s’était rendu à Pékin en octobre dernier, a estimé que les États-Unis avaient désormais l’occasion de " revoir complètement leur stratégie pour l’Afrique et de renforcer leur soutien" au continent.

Les objectifs de Nairobi sont de tirer profit des financements et de l'influence des Etats-Unis. Le Kenya s'engage, en échange, à déployer une force de maintien de la paix en Haïti.

La Maison-Blanche n’avait pas organisé de dîner d’Etat pour un pays africain depuis seize ans.