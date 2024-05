Royaume-Uni : quels enjeux pour les élections du 4 juillet ?

Les premières élections britanniques depuis cinq ans s'annoncent comme une bataille pour l'âme du pays, certains estimant qu'elles représentent une menace existentielle pour le Parti conservateur au pouvoir depuis 2010.

Les Conservateurs de centre-droit ont pris le pouvoir au plus profond de la crise financière mondiale et ont remporté deux autres élections depuis. Mais ces 14 années ont été émaillées de défis et de controverses, faisant des Tories des cibles faciles pour les critiques de gauche et de droite.

Le Parti travailliste, qui penche à gauche, est confronté à ses propres défis : il doit se défaire de sa réputation de dépensier irresponsable et prouver qu'il a un plan pour gouverner.

Les deux partis sont déchirés par le conflit au Moyen-Orient, les Tories étant accusés d'islamophobie et les travaillistes luttant pour se distancer des allégations d'antisémitisme qui s'étaient répandus sous l'ancien dirigeant Jeremy Corbyn.

Quand ont lieu les élections ?

Le Premier ministre Rishi Sunak a fixé la date des élections au 4 juillet, des mois avant la date prévue. Il avait jusqu'au mois de décembre pour convoquer des élections qui auraient pu avoir lieu jusqu'au 28 janvier 2025.

La date des élections est déterminée par le calcul du Premier ministre de la date la plus avantageuse pour les Tories. Selon l'Institute for Government, un groupe de réflexion basé à Londres, les élections auraient dû avoir lieu à l'automne, lorsqu'un certain nombre de facteurs économiques étaient susceptibles d'améliorer les chances des conservateurs.

Mais les nouvelles économiques favorables de mercredi, avec une baisse de l'inflation à 2,3%, ont changé la donne.

Comment se déroule le vote ?

Les citoyens du Royaume-Uni choisiront les 650 membres de la Chambre des communes pour un mandat pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le parti qui obtient la majorité à la Chambre des communes, seul ou en coalition, formera le prochain gouvernement et son chef sera Premier ministre.

Cela signifie que les résultats détermineront l'orientation politique du gouvernement, qui a été dirigé par les Tories au cours des 14 dernières années. Le Parti travailliste de centre-gauche est largement considéré comme le plus fort.

Qui se présente ?

M. Sunak, ancien chef du Trésor et Premier ministre depuis octobre 2022, devrait mener son parti aux élections. Son principal adversaire sera Keir Starmer, ancien directeur des poursuites publiques en Angleterre et chef du Parti travailliste depuis avril 2020.

Mais d'autres partis, dont certains bénéficient d'un fort soutien régional, pourraient jouer un rôle crucial dans la formation d'un gouvernement de coalition si aucun d'entre eux n'obtient la majorité absolue.

Le Scottish National Party, qui milite pour l'indépendance de l'Écosse, les libéraux-démocrates et le Democratic Unionist Party, qui cherche à maintenir les liens entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, sont actuellement les trois plus grands partis au Parlement, après les Tories et les travaillistes. De nombreux observateurs suggèrent que le nouveau Reform Party, formé par des conservateurs démissionnaires, pourrait siphonner les voix des Tories.

Les principaux enjeux

Economie

La Grande-Bretagne a été confrontée à une inflation élevée et à une croissance économique lente, qui se sont combinées pour donner à la plupart des gens l'impression d'être plus pauvres. Les Tories ont réussi à atteindre leur objectif de réduire de moitié l'inflation, qui a culminé à 11,1% en octobre 2022, mais l'économie est entrée en récession technique au cours des six derniers mois de 2023, ce qui a soulevé des questions sur les politiques économiques du gouvernement.

Immigration

Ces dernières années, des milliers de demandeurs d'asile et de migrants économiques ont traversé la Manche à bord d'embarcations gonflables fragiles, ce qui a fait craindre que le gouvernement ait perdu le contrôle des frontières britanniques. La politique emblématique des Tories pour arrêter les bateaux est un plan d'expulsion de certains de ces migrants vers le Rwanda. Les critiques affirment que ce plan viole le droit international, est inhumain et ne fera rien pour arrêter les personnes fuyant la guerre, les troubles et la famine.

Soins de santé

Le service national de santé britannique, qui fournit des soins de santé gratuits à tous, est en proie à de longues listes d'attente pour tout, des soins dentaires au traitement contre le cancer. Les journaux regorgent d'histoires de patients gravement malades contraints d'attendre une ambulance pendant des heures, puis un lit d'hôpital pendant plus longtemps encore.

Environnement

Sunak est revenu sur une série d'engagements en matière d'environnement, repoussant la date limite pour l'arrêt de la vente des véhicules de tourisme à essence et à diesel et autorisant de nouveaux forages pétroliers en mer du Nord. Ses détracteurs estiment que ces politiques ne sont pas les bonnes à l'heure où le monde s'efforce de lutter contre le changement climatique.