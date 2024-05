Guerre Israël-Hamas : le système de santé à bout de souffle à Gaza

Avec seulement 12 hôpitaux sur 36 partiellement fonctionnels, le système de santé de l’enclave palestinienne peine à faire face aux dizaines de milliers de blessés de la guerre.

Le Bureau des Nations Unies pour l’aide humanitaire (OCHA) affirme que même si des hôpitaux de campagne supplémentaires sont opérationnels à Gaza, l'infrastructure sanitaire est "loin d'être suffisante".

"Beaucoup ont perdu leurs membres, beaucoup ont des lésions cérébrales traumatiques et des milliers ont perdu leurs capacités auditives à cause des explosions incessantes. Des milliers de personnes attendent également d'être évacuées de Gaza, parce qu'elles ont besoin de soins de plus haut niveau. Ces personnes ne peuvent pas y accéder en restant à l'intérieur de Gaza car le système de santé est à bout de souffle", explique Yasmina Guerda, responsable des affaires humanitaires d'OCHA à Gaza.

Depuis le début de la guerre, les opérations militaires israéliennes lancées en représailles touchent durement le système de santé de Gaza.

Une aide-soignante a déclaré qu'elle et son équipe avaient été attaquées alors qu'elles quittaient un hôpital par une "route sûre" ajoutant qu'elle espérait pouvoir quitter Gaza pour poursuivre son traitement.

Al-Chifa, le plus grand hôpital de l’enclave où se trouvaient "des dizaines de milliers" de déplacés, a été entièrement détruit par une attaque israélienne et par les combats autour du centre hospitalier.