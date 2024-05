Des pays européens reconnaissent la Palestine, la joie en Cisjordanie

Le vice-ministre palestinien chargé des affaires multilatérales a salué mercredi la reconnaissance de l'Etat palestinien par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne. Il s'agit d'une reconnaissance historique.

Un responsable de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée a salué mercredi l'annonce de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne de reconnaître un État palestinien. Il s'agit d'un fait historique.

Ammar Hijazi, ministre adjoint palestinien chargé des affaires multilatérales, a déclaré qu' « il s'agit d'un message étonnant de soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance et à la création d'un État, qui n'est pas négociable ».

« Nous pensons qu'il s'agit également d'un message étonnant contre l'apartheid, le colonialisme et le génocide », a-t-il ajouté.

Plusieurs pays de l'Union européenne ont indiqué ces dernières semaines qu'ils avaient l'intention de procéder à cette reconnaissance, arguant qu'une solution à deux États est essentielle pour une paix durable dans la région.

Quelque 140 pays ont déjà reconnu un État palestinien, soit plus des deux tiers des membres des Nations unies, mais aucune des grandes puissances occidentales ne l'a fait.

Cette initiative pourrait accroître la pression sur les poids lourds du continent que sont la France et l'Allemagne pour qu'ils reconsidèrent leur position.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a rappelé immédiatement ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège.

Il est peu probable que ces annonces aient un quelconque impact sur le terrain. Israël a annexé Jérusalem-Est et la considère comme faisant partie de sa capitale. En Cisjordanie occupée, il a construit des dizaines de colonies juives qui abritent aujourd'hui plus de 500 000 Israéliens.

Les colons ont la citoyenneté israélienne, tandis que les trois millions de Palestiniens de Cisjordanie vivent sous un régime militaire israélien apparemment illimité.

Israël et les États-Unis devaient déjà faire face aux retombées après que le procureur en chef de la plus haute cour de justice du monde pour les crimes de guerre ait demandé des mandats d'arrêt contre les dirigeants d'Israël et du Hamas.

Parmi les allégations du procureur à l'encontre d'Israël figure l'utilisation de la « famine comme méthode de guerre ». Les dirigeants israéliens et américains ont sévèrement condamné les accusations.

La crise humanitaire à Gaza s'est aggravée au cours des deux dernières semaines depuis qu'Israël a lancé une incursion à Rafah, fermant un point de passage frontalier vital, en promettant d'éradiquer les combattants du Hamas.

Les combats ont fait fuir des centaines de milliers de Palestiniens de Rafah, dont beaucoup avaient déjà été déplacés lors de la guerre entre Israël et le Hamas.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après l'attaque du Hamas, le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tué environ 1 200 personnes - pour la plupart des civils - et enlevé quelque 250 personnes.

La campagne militaire israélienne à Gaza a tué au moins 35 000 Palestiniens, dont beaucoup de femmes et d'enfants, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

Environ 80 % des 2,3 millions de Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur du territoire, souvent à plusieurs reprises.