Changement climatique : 50% des écosystèmes de mangroves menacés

L'Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, a prévenu que la moitié des écosystèmes de mangrove mondiaux sont menacés d'effondrement.

Même si certaines activités humaines sont à l’origine de la déforestation, du fait de la pollution ou de la construction de barrages; c'est surtout l'élévation du niveau de la mer et la fréquence accrue des cataclysmes climatiques qui menacent les mangroves.

Marcos Valderrabano, Directeur de projet à l’UICN, a répertorié les écosystèmes en danger à travers le monde. Il dresse un constat alarmant : « C'est la première fois que nous dressons une liste rouge globale des écosystèmes de mangrove pour évaluer le risque d'effondrement des écosystèmes à l'échelle mondiale. Le constat est surprenant : 50 % des écosystèmes de mangrove dans le monde sont ainsi menacés, et risquent de s'effondrer. La principale raison est l'élévation du niveau de la mer. En examinant les scénarios de projection de l'élévation du niveau de la mer, on constate que 30 % des écosystèmes de mangrove seront affectés et qu'ils auront une très faible capacité de survie. »

L'expert de l'UICN, estime qu'à mesure que le changement climatique s'accentue, les mangroves deviennent un moyen de prévention crucial contre l'érosion côtière.

L’érosion du littoral entraînerait, par ailleurs, la destruction des ressources halieutiques, ce qui ne ferait qu'aggraver les problèmes des communautés côtières.

« Les mangroves sont des écosystèmes extrêmement importants pour les populations côtières : il y a quelques années, lorsqu'un tsunami de très grande ampleur arrivait sur la côte, les habitants de la côte qui possédaient des mangroves solides pouvaient mieux se protéger contre un tel événement, alors que ceux qui n'en possédaient pas étaient plus vulnérables.» explique M. Valderrabano.

Il ajoute : «Le secteur de la pêche dépend en grande partie de la capacité des poissons à se reproduire dans les forêts de mangroves. Et maintenant que nous abordons la question du changement climatique, on comprend l'importance des mangrove qui séquestrent le carbone grâce à l'accumulation de matière organique dans leurs racines et leurs sédiments. »

Publiée à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, l'étude montre que "50 % de la superficie mondiale des mangroves est menacée d'effondrement". Environ 20 % de ces écosystèmes sont classés "comme étant en danger ou en danger critique d'extinction".