RDC : 3 Américains impliqués dans la tentative de coup d'Etat

Trois Américains impliqués dans l'attaque éhontée du week-end contre le palais présidentiel de la République démocratique du Congo (RDc) ont formé un groupe improbable sous la direction de l'excentrique figure de l'opposition Christian Malanga, qui s'est essayé à l'exploitation de mines d'or et de voitures d'occasion avant de persuader son fils né dans l'Utah de se joindre au coup d'État déjoué, selon la description des événements faite par les autorités.

Six personnes, dont Malanga, ont été tuées et des dizaines d'autres arrêtées, dont les trois Américains, à la suite de cette attaque et d'une autre visant la résidence d'un proche allié du président Félix Tshisekedi, a déclaré le porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge.

M. Ekenge a indiqué que M. Malanga avait été tué lors d'une fusillade tôt dimanche avec des gardes présidentiels. La situation "est sous contrôle", a-t-il ajouté.

Les autorités ont déclaré qu'elles essayaient toujours de démêler comment le fils de Christian Malanga, Marcel, âgé de 21 ans, est passé du stade de joueur de football au lycée à celui d'essayer de renverser le dirigeant de l'un des plus grands pays d'Afrique.

"Mon fils est innocent", a écrit sa mère, Brittney Sawyer, dans un courriel adressé à l'Associated Press, refusant de donner plus de détails. Elle publiait régulièrement des photos de famille sur les réseaux sociaux, dont une en décembre montrant Marcel, une jeune sœur et un enfant en bas âge se serrant dans des pyjamas de Noël assortis. En 2020, elle avait posté des photos de Marcel soulevant des poids et dansant pendant le confinement.

Dans un message publié sur Facebook tôt lundi, Brittney Sawyer a écrit avec colère que son fils avait suivi son père. "Il s'agissait d'un garçon innocent qui suivait son père. Je suis tellement fatiguée de toutes ces vidéos qui sont postées partout et qui me sont envoyées. Dieu s'occupera de vous !"

Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrait son fils aux côtés d'un homme blanc ensanglanté, dont l'identité n'était pas claire, tous deux couverts de poussière et entourés de soldats congolais. Marcel a les mains levées et un air effrayé sur le visage.

On est loin du personnage que Marcel semble avoir construit dans des vidéos récemment publiées sur Facebook et TikTok le montrant posant avec des piles de billets de banque et parlant de femmes.

Son père, Christian Malanga, s'est décrit sur son site Internet comme un réfugié qui a prospéré après s'être installé aux États-Unis avec sa famille dans les années 1990. Il a déclaré qu'il était devenu l'un des dirigeants d'un parti politique congolais d'opposition et qu'il avait rencontré des responsables de haut niveau à Washington et au Vatican. Il s'est également décrit comme un mari dévoué et un père de huit enfants.

Les dossiers judiciaires et les entretiens brossent un autre tableau.

En 2001, l'année de ses 18 ans, Christian Malanga a été condamné dans l'Utah à 30 jours de prison et trois ans de mise à l'épreuve pour des incidents incluant une agression avec une arme à feu. La même année, il a été accusé de violence domestique dans un cas et de coups et blessures et de trouble à l'ordre public dans un autre, mais il a plaidé non coupable et tous les chefs d'accusation dans les deux cas ont été rejetés.

En 2004, il a été accusé de violence domestique avec menace d'utilisation d'une arme dangereuse, mais il a plaidé non coupable et les accusations ont été rejetées. Depuis 2004, les dossiers font état de plusieurs affaires liées à un litige sur la garde des enfants et à un litige sur la pension alimentaire. On ne sait pas si ces litiges impliquaient Brittney Sawyer.

Les proches de Malanga se sont réunis lundi après-midi au domicile de sa mère, Chantal Malanga, à West Jordan, pour faire leur deuil. Un flux constant d'amis est venu apporter des assiettes de nourriture et présenter ses condoléances.

Sydney, un cousin de Christian Malanga, a déclaré à AP que la famille se sentait "le cœur brisé" et "tellement à vif" après avoir appris sa mort. Ils discutaient d'un éventuel enterrement dans l'Utah, a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

M. Malanga se décrivait comme l'organisateur du Parti congolais unifié, un mouvement visant à organiser les émigrés comme lui contre le "régime actuel de dictature du gouvernement congolais". Il s'est également décrit comme le président du gouvernement du "Nouveau Zaïre" en exil et a publié un manifeste qui détaillait des plans incluant la création d'opportunités commerciales et la réforme des services de sécurité de RDC.

Des photos publiées sur Facebook et sur son site web le montrent en train de rencontrer des personnalités politiques américaines de premier plan, dont l'ancien député de l'Utah Rob Bishop et le député de New York Peter King.

Dino Mahtani, chercheur indépendant sur les questions africaines, soutient avoir entendu parler de Malanga pour la première fois en 2018 alors qu'il était conseiller politique auprès des Nations Unies en RDC. Les autorités congolaises avaient exprimé des soupçons selon lesquels Malanga était impliqué dans un prétendu complot visant à tuer le président de l'époque, Joseph Kabila.

Dans une interview, Mahtani a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré Malanga en personne, mais qu'il pensait que ce dernier était obsédé par l'idée de s'emparer d'une forme de pouvoir en RDC.

Il a également émis l'hypothèse que Malanga avait été piégé ou trahi lors de l'attaque du week-end, étant donné la manière invraisemblable dont elle a été menée.

"Quelqu'un l'a poussé à agir de la sorte. Il pourrait s'agir de comploteurs externes, mais étant donné ses relations étroites antérieures avec au moins un des commandants militaires actuels de Tshisekedi, il est possible que le complot ait été connu en interne et que cela leur ait permis d'agir rapidement", a déclaré M. Mahtani.

La tentative de coup d'État présumée a commencé à la résidence de Kinshasa de Vital Kamerhe, législateur fédéral et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale du Congo. Ses gardes ont tué les assaillants, selon les autorités.

Malanga, quant à lui, diffusait en direct une vidéo du palais présidentiel dans laquelle on le voit entouré de plusieurs personnes en uniforme militaire qui se promènent au milieu de la nuit. Il a ensuite été tué alors qu'il résistait à son arrestation, ont indiqué les autorités congolaises.

Les autorités congolaises n'ont pas expliqué comment les assaillants ont pu pénétrer dans le palais.

"Il est vraiment difficile d'imaginer comment 20 ou 30 hommes ont pu penser qu'en prenant d'assaut le palais présidentiel à 4 heures du matin, alors qu'il n'y a personne, ils pourraient en quelque sorte prendre le contrôle de l'État congolais", a déclaré M. Mahtani.

Un deuxième Américain prétendument impliqué a été identifié comme Benjamin Reuben Zalman-Polun, selon les images d'un passeport américain diffusées par les médias congolais. Il est diplômé de l'université du Colorado et a suivi des cours d'administration des affaires à l'université de Georgetown, selon les documents judiciaires. Il a ensuite lancé une entreprise de négoce de matières premières et a travaillé comme coursier et chauffeur Uber, selon les dossiers.

Son lien avec Malanga semble avoir été établi par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or créée au Mozambique en 2022, selon un journal officiel publié par le gouvernement mozambicain et un rapport de la lettre d'information d'Africa Intelligence.

Zalman-Polun a plaidé coupable en 2014 à des accusations de trafic de drogue aux États-Unis, admettant qu'il avait conspiré avec un ami pour expédier au moins 20 kg de marijuana d'une base à Lake Tahoe, en Californie, à des clients à travers les États-Unis. Les procureurs ont demandé la clémence, citant "l'aide substantielle" qu'il a apportée à leur enquête.

Aucune information n'a été communiquée sur le troisième Américain.

L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a déclaré qu'elle savait que "des citoyens américains pourraient avoir été impliqués dans les événements de dimanche", ajoutant dans un communiqué qu'elle coopérerait avec les autorités "dans le cadre de l'enquête sur ces actes criminels violents".