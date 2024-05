Maroc : 4 artistes de la scène new-yorkaise exposés au musée Mohammed VI

Les œuvres de quatre figures éminentes de la scène artistique contemporaine new-yorkaise sont exposées au Maroc.

Selon Mehdi Kotbi, président de la fondation nationale des musées, l’exposition Travel Diaries est le moyen idéal pour inspirer et apporter de nouvelles perspectives à une nouvelle génération de jeunes artistes marocains : _"_J'ai voulu m'ouvrir sur le continent nord-américain car nous avons déjà une exposition d'Amérique latine. Pour moi, le plus important est de dire qu'il y a des artistes qui doivent être vus par les Marocains et d'amener cette démocratisation de l'art en permettant à chaque citoyen marocain de le voir. C'est essentiel avec certains artistes qui ont influencé ma jeunesse, ma façon de voir les choses, qui ont contribué à enrichir mon regard et mon cœur. Je suis ravie de partager cela avec le Maroc", a-t-il déclaré.

Helen et Brice Marden, Francesco Clemente et Julian Schnabel, les artistes dont les œuvres sont présentées, se connaissent depuis près d'un demi-siècle.

Un total de 27 peintures ont été sélectionnées par le commissaire Vito Schnabel, pour mettre l'accent sur leurs voyages et sur la manière dont ces expériences les ont inspirés.

"Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne sont pas seulement des amis, mais il y a aussi une belle touche personnelle à l'exposition, mais le fait qu'ils ont vraiment passé la moitié de leur vie à faire de l'art et à s'inspirer de leurs voyages. Helen et Brice (Marden) en particulier au Maroc, Francesco (Clemente) en Inde et en Afghanistan", a expliquéVito Schnabel, commissaire de l'exposition.

Helen Marden a parcouru l'Europe et le Maroc avant de s'installer à New York, gardant dans son cœur les souvenirs de ses promenades en voiture sur les collines de Marrakech.

"La juxtaposition des couleurs (lorsque) vous conduisez à Marrakech, dans les collines. Vous voyez ce genre de bord déchiqueté sur de nombreux bâtiments et maisons, et j'aime la façon dont les couleurs se fondent les unes dans les autres. C'est mon genre d'expérience esthétique", a dit Helen Marden, artiste américaine.

Les voyages de Clemente l'ont conduit en Inde, où il a vécu par intermittence pendant une dizaine d'années.

L'exposition se poursuit jusqu'au mois d'octobre. Son commissaire espère réaliser le souhait de M. Clemente d'inspirer un artiste en devenir.