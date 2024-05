Kenya : un mort suite à l'évacuation d'un quartier en zone inondable

À la suite des fortes pluies ayant entraîné des inondations au Kenya, les habitants d’un quartier de Nairobi sont confrontés à des expulsions forcées de leurs maisons.

Le gouvernement kenyan a ordonné l'évacuation des habitants des zones inondables, ce qui a entraîné la démolition des logements et la perte d'au moins une vie.

Winnie Makinda, mère célibataire pleure la mort de son défunt fils de 17 ans, tué par un bulldozer alors qu’il tentait de récupérer des objets dans les ruines des inondations.

"Ils ont tué la seule personne qui voulait m'aider. Qui va m'aider ? Qui va m'aider ? Je l'ai scolarisé jusqu'à la troisième année de lycée, toute seule. Il n'a ni père, ni grand-mère, ni grand-père. Je suis la seule à lui apporter de l'aide", explique la mère du défunt.

Le corps du jeune garçon gît toujours à la morgue et risque de se décomposer, sa mère n'ayant pas les moyens de payer les frais de conservation.

"Depuis que mon enfant est mort, il est à la morgue sans qu'on s'en occupe. Je l'ai juste trouvé là. On a réussi à l'identifier que parce qu'il porte un maillot d'Arsenal et un nouveau jean bleu. On ne peut même pas regarder sa tête, elle est écrasée. Son corps n'a pas été embaumé. Je n'ai eu que le fare donné par mes amis", déclare-t-elle.

Cette semaine, les habitants impuissants ont assisté au démantèlement de leurs maisons par des pelleteuses et des bulldozers.

"Je suis ici depuis plus de 20 ans. Hier, des ingénieurs sont venus et ont fait une marque. Après avoir fait le marquage, ils en ont profité pour démolir nos magasins. Aujourd'hui matin, j'ai constaté que tout ce qui valait 800 000 shillings kenyans n'était plus là", témoigne Millicent Otondo, propriétaire d'un magasin.

Les personnes expulsées des zones inondables, sont logées temporairement dans l'une des salles de classe du Centre d'éducation Adventiste de Mathare Nord. Le gouvernement a promis aux familles expulsées l'équivalent de 75 dollars pour se reloger.