Kenya : Nairobi sous les eaux, après une nuit de pluies diluviennes

Au Kenya les habitants de Nairobi sont confrontés aux conséquences des inondations qui ont submergé leurs maisons et causé d'importants dégâts matériels, après une nuit de pluies torrentielles.

À Ngando, un bidonville, les habitants se sont réveillés en pleine nuit dans le chaos et devaient tenter de sauver ce qu'ils pouvaient.

Domit Atienoilla, une habitante du quartier se retrouve sans abri : "C'est une catastrophe qui s'est produite depuis onze heures hier soir jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que le gouvernement prendra des mesures pour aider nos concitoyens. Nos concitoyens souffrent déjà et si vous leur dites de prendre leurs affaires et de partir, où iront-ils ?"dit-elle, désemparée.

Les autorités kenyane ont conseillé aux habitants de Nairobi d'éviter les routes inondées, notamment celles menant à la ville côtière de Mombasa. Les personnes vivant près de la rivière Nairobi ont été évacuées. Des coulées de boue ont également été signalées dans l'ouest du Pays.

Au milieu de paysage de désolation, de nombreux habitants ont tout perdu. Ils errent, désespérés, à la recherche de nourriture et de produits de première nécessité, comme Jane Atieno, habitante touchée par les inondations : "Nous manquons de nourriture pour nos enfants et de vêtements pour nous couvrir. Nous sommes coincés et ignorons quelle est la marche à suivre. Nous avons désespérément besoin d'aide", raconte cette mère de famille.

Au moins 38 personnes sont mortes depuis la mi-mars au Kenya du fait des inondations. De fortes précipitations s’abattent depuis plusieurs semaines sur l’Afrique de l’Est, région en proie aux conséquences du changement climatique.