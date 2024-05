Tanzanie : des maisons détruites par le cyclone Hidaya

La Tanzanie est en état d'alerte, ce week-end, face au cyclone Hidaya après des semaines de pluies torrentielles et d'inondations qui ont ravagé cette région d’Afrique de l'Est faisant plus d’une centaine de morts.

Les intempéries ont causé la destruction d'habitations, au parc naturel de Mafia Island, des arbres couchés au sol témoignent de la puissance des rafales de vent qui ont balayé cette île touristique.

Les services de ferry entre Dar es Salaam et Zanzibar ont été suspendus alors que le cyclone Hidaya s'approchait de la côte est-africaine avec des vents pouvant atteindre 120 km/h et de puissantes rafales.

Une importante panne de courant a frappé la majeure partie de la Tanzanie.

Au cours des dernières semaines, les inondations en Tanzanie ont tué 155 personnes et affecté plus de 200 000 autres après les fortes pluies de la saison de la mousson dans la région, selon les autorités.

L'Organisation météorologique mondiale avertit que le cyclone tropical Hidaya menace d'aggraver la crise humanitaire dans les pays lourdement inondés d'Afrique de l'Est.

La région de l'Afrique de l'Est est très vulnérable au changement climatique. Le phénomène climatique El Niño devrait durer jusqu'au début de la saison sèche qui commence généralement en juin.