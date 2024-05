Présidentielle au Tchad : la lutte contre la fraude s'intensifie

À deux jour des élections présidentielles au Tchad les électeurs ont une soif d'en découdre avec l’ancien système.

C'est effectivement depuis l'assassinat de l'ancien maréchal Idriss Deby Itno que le pays n'avait plus connu d'élection présidentielle.

Innocent KOULDEGUE a parcouru une longue distance pour venir voter, il raconte : "Nous sommes venu de très loin, on est déjà prêt et bien préparé également, donc s'il s'agit de sortir aujourd'hui et aller voter nous sommes prêt à le faire"

Malheureusement l’autorité nationale de la gestion des élections a interdit quiconque de filmer ou de faire des photos des PV, ou de publier les résultats sur les réseaux sociaux et toute autre forme de plateforme radios télévision.

Faux ! Rétorquent les habitants que nous avons rencontré dans les rues de la capitale Ndjamena, la loi ne leur interdit pas de photographier des PV, d'ailleurs ils accusent l'ANGE de préparer une fraude massive en faveur de l'actuel Président de la transition au pouvoir et candidat de l'ancien parti le MPS.

Arnaud KEREBAYE nous en dit plus : "C'est un faux que l'ANGE est en train de mettre sur pied pour pouvoir truquer les élections en faveur du MPS. Mais j'affirme et je réaffirme que les procès verbaux nous allons les filmer et ils nous enverrons où ils veulent. Et on va les attendre, on verra leur réaction".

Francis NADJILEM , membre de l'opposition, ajoute : "Dans ce pays par le passé les gens étaient là à truquer, donc pour nous comme le Président nous a galvanisé nous demandant d'être des sentinelles de ce vote. Donc pour que les gens ne puissent pas détourner nos voix on sera obligé de filmer"

Le Tchad retient son souffle. Dans chaque partie et ruelle de la capitale on s’active pour les derniers meetings de campagne qui s’annoncent d'ailleurs très chauds.