Éthiopie : les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques

Nichée au cœur d'une forêt luxuriante, l'église Abune Teklehaimanot est considérée par les Éthiopiens comme un lieu empreint de sérénité et de sacralité.

Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie sont venus célébrer le Vendredi saint, marquant la résurrection de Jésus et la fin d'un jeûne de deux mois connu sous le nom de Hudade ou Abye Tsome.

À l'église Kidus Gebriel, Megabi Hadis Leake Mariam a dirigé le service en se distinguant par sa tenue dorée.

_Dans la première épître aux Corinthiens (15:20), il est écrit que le Christ est ressuscité d'entre les morts et est devenu lui-même l'un des prémices de ceux qui se sont endormis : "Nous célébrons la date à laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. En disant cela, nous témoignons de la résurrection de Jésus-Christ dans ce service et soulignons que, tout comme il a été ressuscité, nous, les croyants, ressusciterons auss_i", a déclaré Megabi Hadis Leake Mariam.

La plupart des églises occidentales ont célébré Pâques le 31 mars, tandis que les églises orthodoxes orientales suivent l'ancien calendrier julien et célèbrent Pâques le 5 mai.

Malgré une panne d'électricité pendant le service, les fidèles ont poursuivi leur prière en utilisant des bougies pour s'éclairer.