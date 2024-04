Journée de la Terre : un appel à mettre fin au plastique à usage unique

Planète contre plastiques, c'est le nouvel appel aux armes pour le Jour de la Terre 2024 qui appelle à une réduction de 60 % de l'utilisation du plastique d'ici 2040.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'homme produit 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.

Des campagnes mondiales exigent l’élimination progressive des plastiques à usage unique qui polluent nos mers et occupent de la place dans les décharges depuis des décennies.

L’élimination du plastique est une tâche gigantesque, mais de petits changements apportés par nous en tant qu’individus peuvent faire une grande différence.

Judith Enck est l'ancienne administratrice régionale de l'Environmental Protection Agency et présidente du groupe de défense Beyond Plastics.

« Une visite dans n’importe quel supermarché américain est un peu un désastre en matière de plastique, mais il existe des mesures que nous pouvons prendre en tant qu’individus pour réduire le plastique. Cela demande un peu de réflexion. Et c'est dur. Et ne soyez pas dur avec vous-même. Vous allez acheter du plastique lorsque vous ferez vos courses », dit-elle.

Pour Enck, ici à la Honest Weight Food Co-op à Albany, New York, cela signifie choisir des récipients en verre plutôt que des récipients en plastique.

« Nous mangeons beaucoup de beurre de cacahuète à la maison, c'est pourquoi je préfère les bocaux en verre aux bocaux en plastique. Nous avons acheté des oranges que j'ai mises dans mon sac réutilisable – mon sac de produits. Quand j’achetais du poisson, je leur demandais de ne pas le mettre dans un sac en plastique, mais de l’emballer régulièrement dans du papier », raconte-t-elle.

Les œufs d'Enck sont emballés dans du carton et son poisson est emballé dans du papier.

Elle évite les carottes et la laitue emballées qui se trouvent dans ce qu’elle appelle des « cercueils en plastique ».

Elle déclare : « C'est vraiment pratique d'avoir ces petites carottes prédécoupées. Mais j’aime acheter des carottes sans emballage et il suffit de les laver et de les couper soi-même. En fait, elles ont un goût beaucoup plus frais et sont moins chères que les sacs en plastique contenant des carottes.

« Les consommateurs doivent savoir que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables. Aux États-Unis, seuls 5 à 6 % des plastiques sont recyclables. Votre conseil clé est donc d’essayer d’éviter le plastique autant que possible », explique Enck.

Enck garde également des sacs de courses réutilisables dans sa voiture, une pratique courante à New York depuis que l'État a interdit les sacs en plastique à emporter il y a plusieurs années.

Elle déclare : « Même de petites mesures font la différence, car les grands supermarchés remarquent que les gens demandent du matériel moins emballé. De plus, nos enfants y prêtent attention. S'ils font leurs courses avec nous et que vous expliquez pourquoi vous optez pour le pot en verre plutôt que le pot en plastique, c'est une opportunité d'éducation. »

400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année

Enck estime qu'en agissant nous-mêmes, nous faisons quelque chose de pratique plutôt que de simplement nous sentir coupables de l'état de notre planète.

Elle dit : « Rien de tout cela n’est une question de culpabilité. Aucun d’entre nous ne s’est réveillé un jour en disant : « Eh bien, je veux acheter plus d’emballages en plastique. » Et je ne pense pas que quelque chose ait bon goût dans le plastique. Mais nous devons nous débarrasser de la culpabilité, faire de notre mieux, puis œuvrer en faveur de changements politiques. C’est en fait ce qui va faire avancer les choses.

Selon le PNUE, l’homme produit 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.

Malheureusement, la durabilité des déchets plastiques dans les rivières, les mers et sur terre fait qu’ils restent dans notre environnement pendant des siècles.