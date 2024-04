Énergie : 2023, année record pour les installations éoliennes

L'industrie éolienne mondiale a installé 117 gigawatts de nouvelles capacités en 2023, selon le dernier rapport du Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC), publié mardi.

Ce chiffre record constitue une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, alors que le monde est résolument propulsé vers l'acquisition d'énergie propre.

En 2023, les nouvelles installations terrestres représentaient 106 GW, tandis que l'éolien offshore représentait 10,8 GW. Le Conseil Mondial de l'Énergie éolienne prévoit 158 GW d'installations éoliennes supplémentaires par an jusqu'en 2028.

Cependant, la structure estime que l’industrie éolienne doit augmenter sa croissance annuelle à au moins 320 gigawatts d’ici 2030 afin de respecter l’engagement de la COP28 qui est de tripler la capacité mondiale de production d’énergie renouvelable avant cette échéance.

Il s'agit également de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme voulu par l’Accord de Paris.

« C’est formidable de voir la croissance de l’industrie éolienne reprendre, et nous sommes fiers d’atteindre un nouveau record annuel », a déclaré Ben Backwell, PDG du GWEC, avant d'ajouter : « mais, il reste encore beaucoup à faire pour stimuler la croissance. »

Pourtant, le rapport montre que l’énergie éolienne est de mieux en mieux « comprise et appréciée dans le monde entier pour la valeur qu’elle apporte en tant que source d’énergie renouvelable », a déclaré George Aluru, PDG de la Electricity Sector Association of Kenya, un organisme de l’industrie pour les investisseurs privés dans l’électricité.

« Cette augmentation de l’approvisionnement en énergies renouvelables soutient les objectifs climatiques en adéquation avec la garantie du développement durable », a-t-il déclaré.

Avec les impacts croissants du changement climatique, l’énergie éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelables sont considérées comme essentielles pour réduire la production d’électricité à partir de combustibles fossiles et atténuer les changements climatiques. Les énergies renouvelables sont la forme d’électricité la moins chère dans de nombreuses régions du monde et parmi les moins chères dans la plupart des autres.

La capacité éolienne cumulée mondiale s’élève désormais à 1021 gigawatts.

Christian Andresen, directeur de recherche chez SINTEF Energy Research, un institut indépendant norvégien de recherche appliquée dans le secteur de l’énergie, a déclaré que le rapport montre que l’industrie éolienne « accélère son rythme » en attirant des investissements et en gagnant en maturité. Cela pourrait entraîner un effet boule de neige menant à une croissance future.

Pour la planète, a-t-il dit, cela indique qu’il est possible d’accélérer pour atteindre les objectifs climatiques.

« Il s’agit d’un élément important de la transition vers une société carboneutre », a déclaré M. Andresen.

Comme ce fut le cas en 2022, la Chine était en tête de tous les autres pays pour les nouvelles installations éoliennes terrestres et offshore en 2023. Elle comptait 65 % des nouvelles installations, suivies des États-Unis, du Brésil et de l’Allemagne, respectivement. Ensemble, ces quatre pays représentaient 77 % des nouvelles installations dans le monde l’an dernier.

Le rapport note que la croissance des installations d’énergie éolienne est fortement concentrée dans quelques grands pays et qu’elle est liée à des cadres de marché solides pour les installations éoliennes dans ces pays. Les cinq principaux marchés à la fin de l’année dernière sont restés la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Inde et l’Espagne.

Pourtant, d’autres pays et régions ont suivi, avec des niveaux de croissance record en 2023.

L’Afrique et le Moyen-Orient ont installé près de 1 gigawatt de capacité éolienne en 2023, soit près du triple de l’année précédente. Avec les projets à venir en Afrique du Sud, en Égypte et en Arabie saoudite, le rapport prévoit que les nouveaux ajouts éoliens terrestres pour l’Afrique et le Moyen-Orient seront multipliés par cinq d’ici 2028 par rapport à 2023.

Certains des marchés à surveiller incluent le Kenya, où l’énergie éolienne fournit environ 17 % de l’électricité, selon le rapport. Le pays possède le plus grand parc éolien d’Afrique, le projet éolien de 310 mégawatts du lac Turkana, et le rapport note de nouveaux projets éoliens à grande échelle prévus dans le pays, y compris un parc éolien de 1 gigawatt par le générateur local KenGen.

Mais la construction d’installations d’énergie éolienne est coûteuse et implique des investissements initiaux élevés, et les pays émergents et en développement font face à un coût du capital plus élevé et paient des taux de prêt plus élevés pour construire leur éolienne.

L’énergie éolienne est également confrontée à des défis de chaîne d’approvisionnement et de réseau, et l’innovation dans le système électrique est nécessaire pour intégrer l’énergie éolienne intermittente sur le réseau tout en conservant la fiabilité, a déclaré Erin Baker, professeur d’ingénierie industrielle et de recherche opérationnelle à l’Université du Massachusetts. L’éolien offshore, a-t-elle dit à titre d’exemple, possède un équipement et une fabrication très spécialisés et nécessite également une expertise en finance et en modèles d’affaires.

Mais l’accélération de la croissance de l’énergie éolienne, comme le montre le rapport, signifie que les pays développent les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour maintenir cette croissance, et cela « peut certainement » conduire à des réductions de coûts et des améliorations de la technologie à mesure qu'il en est construit davantage dans le monde, a-t-elle dit.

« La croissance récente et le soutien de l’industrie éolienne par les nations sont des signes encourageants de l’établissement de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré M. Baker.