Nigéria : l'agence anti-corruption récupère plus de 27 millions de dollars

L'agence de lutte contre la corruption du Nigéria a récupéré un peu plus de 27 millions de dollars suite à une enquête sur des allégations de fraude au sein du ministère chargé de la lutte contre la pauvreté.

Depuis janvier, Betta Edu, ministre des Affaires humanitaires et de la Lutte contre la pauvreté, a été suspendue moins de six mois après sa nomination par le président Bola Tinubu. Arrivé au pouvoir l'année dernière, le chef d’Etat avait fait la promesse de relancer la croissance et lutter contre la corruption.

Suspendue depuis quelques mois, Betta Edu est accusée d’avoir détourné des fonds publics vers un compte bancaire privé.

L’enquête qui est toujours en cours a révélé une utilisation abusive potentielle des fonds liés au COVID-19, un prêt de la Banque mondiale et de l’argent récupéré auprès de l'ancien président Sani Abacha et alloué au ministère chargé des programmes de réduction de la pauvreté dans le pays.

Bien que le Nigéria soit le premier producteur de pétrole et la plus grande économie d'Afrique, le pays souffre d'une pauvreté généralisée et d'une corruption endémique.