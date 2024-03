Ouganda : un mouvement de protestation en ligne dénonce la corruption

Abus de fonds publics. Des hôpitaux défaillants. Les nids-de-poule dans les rues de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Ces questions, parmi d'autres, font l'objet d'une campagne de protestation en ligne qui ébranle les fonctionnaires et d'autres personnes dans ce pays d'Afrique de l'Est où les manifestations de rue sont interdites et où la corruption est répandue et souvent mortelle.

La campagne est en vogue sur la plateforme de médias sociaux X sous le nom de #UgandaParliamentExhibition. Elle s'appuie sur des fuites de documents officiels et a été présentée comme une "exposition" - dans une séquence de messages - sur des questions controversées.

Les derniers messages, qui concernent l'Assemblée nationale ougandaise, prétendent révéler des détails sur l'abus des ressources publiques, le népotisme dans le recrutement du personnel et même la collusion entre les fonctionnaires et les législateurs au sein des comités de surveillance.

Ils se concentrent également sur la présidente du Parlement, Anita Among, membre influent du parti au pouvoir, qui est critiquée pour avoir perçu d'énormes sommes en indemnités pour des voyages à l'étranger, y compris des voyages qui n'ont pas eu lieu.

La campagne affirme que Mme Among a reçu l'équivalent de 894 500 dollars en indemnités journalières et en allocations de représentation entre juillet et janvier, une somme étonnante dans un pays qui peine à mettre en œuvre son budget en raison d'un manque de recettes persistant.

Une commission parlementaire présidée par M. Among avait précédemment augmenté les indemnités journalières du Speaker de 990 à 4 000 dollars. Le revenu annuel par habitant en Ouganda était de 850 dollars en 2022, selon les chiffres de la Banque mondiale.

L'Associated Press n'a pas pu vérifier de manière indépendante les allégations publiées par les organisateurs de la campagne, dont Jimmy Ssentongo, un éminent militant des droits de l'homme en Ouganda.

Chris Obore, porte-parole de l'Assemblée nationale, a déclaré dans un communiqué que "le Parlement reconnaît les préoccupations soulevées dans l'exposition #UgandaParliamentExhibition en cours sur l'institution."

"Dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de transparence, nous avons le devoir d'étudier les spécificités de toutes les préoccupations et d'y répondre de manière concluante", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Le gouvernement du président Yoweri Museveni, au pouvoir en Ouganda depuis 1986, est depuis longtemps accusé de protéger des fonctionnaires corrompus mais influents contre les poursuites pénales. Après sa réélection pour un sixième mandat en 2021, Museveni a promis de sévir contre la corruption.

Mais de nombreux Ougandais ne sont pas optimistes.

Les médias locaux rendent souvent compte des problèmes de corruption, mais les militants, les figures de l'opposition et les autres personnes qui tentent d'organiser des manifestations dans les rues risquent d'être arrêtés en vertu d'une loi qui les oblige à informer la police de leur intention de se rassembler.

Le mouvement de protestation en ligne a pris de l'importance en raison de sa capacité à nommer et à couvrir de honte des individus spécifiques devant un public attentif, a déclaré Marlon Agaba, directeur de l'organisme de surveillance Anti-Corruption Coalition Uganda.

"Dans un pays où l'espace civique s'est rétréci, les citoyens trouvent des moyens alternatifs et innovants pour exprimer leur mécontentement quant à la manière dont le pays est gouverné", a-t-il déclaré. "Cette campagne montre également le pouvoir qu'ont les nouveaux médias pour façonner les discours sur la gouvernance."

L'exposition #UgandaParliamentExhibition a également ratissé large, cherchant des preuves d'actes répréhensibles parmi les personnalités du gouvernement et de l'opposition. Mathias Mpuuga, ancien leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, aurait reçu une "récompense pour service rendu" de 131 000 dollars pour son travail au Parlement.

Mpuuga nie toute malversation, mais une autre figure de l'opposition qui l'a nommé au poste de parlementaire l'accuse d'abus de pouvoir. "Si nous laissons la corruption s'infiltrer en nous, elle nous détruira", a déclaré Kyagulanyi Ssentamu, un chanteur populaire également connu sous le nom de Bobi Wine, à la chaîne de télévision locale NTV lundi.

"Chaque fois que d'énormes sommes d'argent sont échangées, il y a quelque chose qui est donné en échange", a-t-il déclaré.