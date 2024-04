Des groupes de vigilance renforcent la sécurité dans le nord du Nigeria

Dans une réponse croissante à l'insécurité persistante dans la région septentrionale du Nigeria, de plus en plus d'États mettent en place des unités de patrouille de vigilance communautaire pour protéger les villages contre les violences et les enlèvements.

Face à l'insurrection islamiste en cours dans le nord-est, les forces de sécurité nigérianes se retrouvent souvent en difficulté, confrontées à des ressources limitées pour faire face aux gangs armés opérant dans des zones reculées où la présence gouvernementale est minime.

À Kaduna, ville située à seulement 100 kilomètres du lieu où 300 écoliers ont été récemment enlevés et emmenés dans des enclaves forestières, un groupe de vigilance local appelé la Force conjointe civile a été formé pour protéger les communautés locales des groupes terroristes armés.

Emmanuel Audu-Bature, lui-même victime d'enlèvement, a rejoint le groupe dans le but de protéger sa communauté. Il témoigne des violences subies lors de son enlèvement, soulignant l'importance cruciale de ces initiatives de vigilance communautaire dans la protection des citoyens.

Ces groupes de vigilance jouissent d'un avantage sur les forces de sécurité de l'État grâce à leur connaissance intime des territoires et des forêts où opèrent les gangs armés. Leur objectif principal est de fournir une sécurité là où la présence gouvernementale est faible voire inexistante.

Cependant, bien que ces groupes soient souvent mal équipés et manquent de supervision, ils restent fermement engagés envers leurs communautés, fournissant une couche supplémentaire de protection dans des circonstances difficiles.

L'expert en terrorisme nigérian, Dickson Osagie, met en garde contre les risques associés à la prolifération de ces groupes, soulignant le besoin de contrôle et de formation adéquate pour éviter que des armes ne tombent entre de mauvaises mains.

Dans un contexte où les gouvernements locaux peinent à assurer la sécurité des citoyens, ces initiatives de vigilance communautaire représentent un effort crucial pour combler le vide sécuritaire et protéger les populations vulnérables contre les menaces criminelles.