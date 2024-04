Les USA et le Royaume-Uni condamnent l'attaque de l'Iran contre Israël

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux condamné l'attaque de l'Iran contre Israël lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, dimanche.

Cette condamnation intervient alors que les États-Unis ont aidé Israël à abattre des dizaines de drones et de missiles tirés par l'Iran, qui lançait pour la première fois une attaque militaire directe contre Israël.

Robert Wood, ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations unies a exhorté les membres à "condamner sans équivoque les actions agressives de l'Iran" et à demander à Téhéran et à "ses partenaires et mandataires" de cesser leurs attaques dans la région :

"Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée contre l'État d'Israël par la République islamique d'Iran et ses mandataires et partenaires militants. L'intention de l'Iran était de causer des dommages importants et des morts en Israël. Il a lancé plus de 300 munitions, dont plus de 100 missiles balistiques et missiles de croisière d'attaque terrestre sur Israël, ainsi que des drones explosifs. Les actions inconsidérées de l'Iran ne constituent pas seulement une menace pour les populations d'Israël, mais aussi pour d'autres États membres de l'ONU dans la région, y compris la Jordanie et l'Irak " a-t-il déclaré.

Barbara Woodward, ambassadrice du Royaume-Uni auprès de l'ONU s'est également exprimée : "Personne ne veut voir d'autres effusions de sang. Le Royaume-Uni continue de travailler d'urgence aux côtés de la communauté internationale pour stabiliser la situation et empêcher une nouvelle escalade. Il est essentiel que toutes les parties fassent preuve de la plus grande retenue et s'abstiennent de toute action susceptible d'aggraver les tensions dans la région."

Les autorités israéliennes ont déclaré que 99 % des armes entrant dans le pays ont été abattues sans causer de dommages significatifs.

"Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les populations de la région sont confrontées au danger réel d'un conflit dévastateur à grande échelle. Le moment est venu de désamorcer et de désescalader le conflit. C'est le moment de faire preuve de la plus grande retenue" a déclaré Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU.

Plus de 300 drones et missiles ont été tirés sur Israël par l’Iran dans la nuit du 13 au 14 avril. L’armée israélienne persiste et affirme que cette attaque sur son territoire ne le détournera pas de son offensive dans l’enclave palestinienne.