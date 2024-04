Israël menace l'Iran de représailles après l'attaque de missiles

Le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a déclaré dimanche que "l'incident n'est pas terminé".

Une menace de représailles qui intervient après que l'Iran a lancé une attaque sans précédent contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril 2024.

"Cet incident n'est pas terminé, l'alliance stratégique et le système de coopération régionale que nous avons construits et qui ont été mis à l'épreuve doivent être renforcés dès maintenant. Israël a prouvé hier qu'il était un point d'ancrage de la puissance militaire et technologique, et un point d'ancrage de la sécurité au Moyen-Orient." a déclaré Benny Gantz, ministre du Cabinet de guerre et dirigeant de l'Unité nationale.

Le contre-amiral Daniel Hagari a déclaré que l'Iran avait tiré 170 drones, plus de 30 missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques. Plusieurs missiles balistiques ont atteint le territoire israélien, causant des dommages mineurs à une base aérienne.

"Face à la menace iranienne, nous mettrons en place une coalition régionale et ferons payer le prix à l'Iran, de la manière et au moment qui nous conviendront. Et surtout, face à la volonté de nos ennemis de nous nuire, nous nous unirons et deviendrons plus forts." a ajouté le ministre du Cabinet de guerre et leader de l'Unité nationale.

L'attaque iranienne de samedi, moins de deux semaines après une frappe israélienne présumée en Syrie qui a tué deux généraux iraniens dans un bâtiment consulaire iranien, a marqué la première fois que l'Iran a lancé une attaque militaire directe contre Israël.

Israël et l'Iran sont en conflit depuis le début de la guerre de six mois menée par Israël contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza.