Nigeria : 10 ans après Chibok, les enlèvements sont toujours d'actualité

Son corps faible se tenait dans l'embrasure de la porte, épuisé et couvert de terre. Depuis deux ans, le garçon faisait partie des fantômes du Nigeria, l’un des au moins 1 500 écoliers et autres capturés par des groupes armés et détenus contre rançon.

Mais payer une rançon n’a pas fonctionné pour Treasure, 12 ans, le seul captif retenu parmi plus de 100 écoliers enlevés dans leur école en juillet 2021 dans l’État de Kaduna, au nord-ouest du pays. Au lieu de cela, ses ravisseurs ont tenu bon et il a dû s'échapper seul des forêts en novembre.

Le calvaire de Treasure fait partie d'un nouveau développement inquiétant au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique où l'enlèvement massif de 276 écolières de Chibok il y a dix ans a marqué une nouvelle ère de peur – avec près de 100 d'entre elles toujours en captivité. Depuis les enlèvements de Chibok, au moins 1 500 écoliers ont été kidnappés, alors que les groupes armés y trouvent de plus en plus un moyen lucratif de financer d'autres crimes et de contrôler des villages dans la région du nord-ouest du pays, riche en minerais mais mal surveillée.

L'Associated Press s'est entretenu avec cinq familles dont les enfants ont été pris en otage ces dernières années et ont été témoins d'un schéma de traumatisme et de difficultés d'éducation parmi les enfants. Les parents sont de plus en plus réticents à envoyer leurs enfants à l'école dans certaines régions du nord du Nigeria, ce qui aggrave la crise de l'éducation dans un pays de plus de 200 millions d'habitants où au moins 10 millions d'enfants ne sont pas scolarisés – l'un des taux les plus élevés au monde.

Motifs économiques

L'AP n'a pas pu parler avec Treasure, qui suit une thérapie après s'être échappé de captivité en novembre. Ses proches ont cependant été interrogés à leur domicile dans l'État de Kaduna, notamment Jennifer, sa cousine, qui a également été kidnappée lors de l'attaque de son internat en mars 2021.

"Je ne m'en suis pas remise, ma famille ne s'est pas rétablie (et) Treasure en parle à peine", confie Jennifer, 26 ans, alors que sa mère sanglote à côté d'elle. "Je ne pense pas que la vie sera un jour la même après toute cette expérience", a-t-elle ajouté.

Contrairement aux extrémistes islamistes qui ont organisé les enlèvements de Chibok, les bandes criminelles meurtrières qui terrorisent les villages du nord-ouest du Nigeria sont pour la plupart d'anciens bergers en conflit avec les communautés d'accueil agricoles, selon les autorités. Aidé par les armes qui passent clandestinement à travers les frontières poreuses du Nigeria, ils opèrent sans structure de direction centralisée et lancent des attaques principalement par des motifs économiques.

Certains analystes considèrent les enlèvements d’écoliers comme un symptôme de l’aggravation de la crise sécuritaire au Nigeria.

Selon le cabinet de recherche nigérian SBM Intelligence, près de 2 000 personnes ont été enlevées cette année en échange de rançons. Cependant, les gangs armés considèrent que l'enlèvement d'écoliers est "un moyen plus lucratif d'attirer l'attention et de collecter des rançons plus importantes", avance le révérend John Hayab, ancien président de l'association chrétienne de Kaduna, qui a souvent contribué à obtenir la libération des écoliers enlevés.

Insécurité

Les failles de sécurité qui ont abouti aux enlèvements de Chibok il y a 10 ans perdurent dans de nombreuses écoles, selon une enquête récente du bureau nigérian de l'agence des Nations Unies pour l'enfance, qui a révélé que seulement 43% des normes minimales de sécurité telles que les clôtures périmétriques et les gardes sont rencontrés dans plus de 6 000 écoles interrogées.

Bola Tinubu, élu président en mars 2023, avait promis de mettre fin aux enlèvements pendant sa campagne électorale. Près d’un an après le début de son mandat, il y a toujours "un manque de volonté et d’urgence et une incapacité à prendre conscience de la gravité de la situation ou à y répondre", soutient Nnamdi Obasi, conseiller principal pour le Nigeria à l’International Crisis Group. "Il n'y a pas d'attention ciblée ni d'engagement de ressources sur cette urgence".

Treasure était le plus jeune des plus de 100 enfants enlevés au lycée Bethel Baptist, dans la région de Chikun à Kaduna, en 2021. Après avoir reçu des rançons et libéré les autres enfants par lots, ses ravisseurs ont juré de le garder, rappelle le révérend Hayab.

Cela n’a pas empêché sa famille de espérer qu’il reviendrait un jour vivant chez lui. Sa grand-mère, Mary Peter, se souvient de la nuit où il est rentré chez lui, agité et affamé.

"Il nous a dit qu'il avait faim et qu'il voulait manger", déclare-t-elle à propos des premiers mots de Treasure cette nuit-là, après deux ans et trois mois de captivité."Treasure a traversé l'enfer", renchérit le révérend Hayab de l'association chrétienne. "Nous devons travailler dur pour le sortir de... ce qu'il a vu, quoi qu'il ait vécu."

Rançons

En 2022, les députés nigérians ont interdit le paiement des rançons, mais les familles désespérées continuent de payer, sachant que les ravisseurs peuvent être impitoyables, tuant parfois leurs victimes lorsque leurs proches retardent le paiement des rançons, souvent livrées en espèces à des endroits désignés.

Et parfois, même payer une rançon ne garantit pas la liberté. Certaines victimes ont accusé les forces de sécurité de ne rien faire pour arrêter les ravisseurs, même après avoir fourni des informations sur leurs appels et sur le lieu où étaient détenus leurs otages.

Telle a été l'expérience de l'oncle de Treasure, Emmanuel Audu, qui a été arrêté et enchaîné à un arbre pendant plus d'une semaine après être allé remettre la rançon demandée pour la libération de son neveu.

Audu et d’autres otages ont été détenus dans la célèbre forêt de Davin Rugu, à Kaduna. Autrefois une réserve forestière animée qui abritait des animaux sauvages et des touristes, c'est aujourd'hui l'une des enclaves de bandits dans les vastes forêts nichées entre des terrains montagneux et s'étendant sur des milliers de kilomètres entre les États de cette région troublée.

"La forêt entière est occupée par des ravisseurs et des terroristes", dit Audu en parlant de son temps en captivité. Plusieurs autres victimes de kidnapping et analystes ont corroboré son récit.

Certains de ses ravisseurs dans la forêt étaient des garçons aussi jeunes que Treasure, un indice de ce que son neveu aurait pu devenir et le signe qu'une nouvelle génération de ravisseurs est déjà en train d'émerger. "Ils nous battent sans pitié. Quand vous vous évanouissez, ils vous fouettent jusqu'à ce que vous vous réveilliez", déclare-t-il en levant la main pour montrer les cicatrices qui lui rappelaient la vie en captivité.

Traumatisme

Personne dans la famille Peter ne s'est remis de son enlèvement. Jennifer dit qu'elle dort rarement bien, même si cela fait presque trois ans qu'elle a été libérée par ses ravisseurs. Sa mère, commerçante en produits alimentaires, a du mal à réunir à nouveau des capitaux pour son entreprise après avoir utilisé la plupart de ses économies et des biens hérités de son défunt mari pour payer les rançons.

La thérapie est si coûteuse que l'église a dû parrainer celle de Treasure tandis que les autres membres de la famille doivent endurer et espérer qu'ils finiront par surmonter leurs expériences.

"Parfois, quand je pense à ce qui s'est passé, j'aimerais ne pas aller à l'école", confie Jennifer avec un sourire triste. "Je suis juste désolé pour les enfants qui sont encore dans un internat parce que ce n'est pas sûr. Ils sont la cible principale."