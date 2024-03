Nigeria : plus de 130 élèves libérés après un enlèvement à Kaduna

Au Nigéria, plus de 130 élèves, victimes début mars d'un enlèvement de masse ont été libérés sains et saufs, selon l'armée et les autorités locales.

Secourus dimanche par l'armée dans une forêt située à environ 200 kilomètres de chez eux, les écoliers ont été amenés au siège du gouvernement de l'État de Kaduna, après avoir reçu des soins, une coupe de cheveux, et leurs premiers vêtements de rechanges depuis leur enlèvement, il y a une vingtaine de jours.Six des 137 élèves sont toujours hospitalisés, et un membre du personnel qui avait été enlevé en même temps que les enfants est mort en captivité.

Les écoliers avaient été kidnappés le 7 mars par des hommes armés qui avaient attaqué leur établissement scolaire à Kuriga, au nord-ouest du Nigéria. La fréquence du nombre d’enlèvement de masse dans le pays avait provoqué une polémique nationale sur l'insécurité.

Les autorités scolaires avaient initialement déclaré au gouvernement de l'État qu'un total de 287 élèves avaient été enlevés au cours de l'attaque.Le gouverneur de Kaduna, Uba Sani, a déclaré qu'il n'y avait que 137 personnes qui avaient été enlevées.

"Nous ne devrions pas politiser la question de l'insécurité au Nigeria et c'est la raison pour laquelle nous avons été très discrets dans la manière dont nous avons abordé cette question et aujourd'hui nous avons réussi. Mais toute tentative de continuer à saper les efforts des agences de sécurité au Nigeria au nom de la politique mettra en danger la vie et les biens de nos citoyens innocents au Nigeria", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays, ravagées par les conflits, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible les villageois et les voyageurs pour obtenir une rançon.

Selon le cabinet nigérian de conseil en risques SBM Intelligence, 4.777 personnes ont été enlevées au Nigéria, depuis la prise de fonction du president Bola Ahmed Tinubu l’an dernier.