Maroc : 5 ans de prison pour critique contre les liens avec Israël

Un militant qui avait critiqué la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël a été condamné à cinq ans de prison, alors que certaines des plus grandes manifestations pro-palestiniennes du monde arabe continuent de balayer le pays.

Abdul Rahman Zankad, originaire de Mohammedia, au Maroc, a été arrêté en mars après avoir publié sur Facebook des messages relatifs à la guerre entre Israël et le Hamas et à la décision prise par le Maroc en 2020 d'établir des liens diplomatiques avec Israël, a indiqué l'Espace marocain des droits de l'homme dans un communiqué.

Lundi, un tribunal l'a reconnu coupable d'insulte à une institution constitutionnelle et d'incitation. Il a également été condamné à une amende de 50 000 dirhams marocains (5 000 dollars). Le groupe de défense des libertés civiles, qui organise la défense juridique des manifestants, a qualifié les accusations de sans fondement et a déclaré que la procédure violait le droit de Zankad à un procès équitable.

Des dizaines de milliers de manifestants de tous horizons politiques sont descendus dans les rues du Maroc pour dénoncer Israël et exprimer leur soutien aux groupes palestiniens, dont le Hamas. Les manifestants ont critiqué les alliés d'Israël, notamment les États-Unis, et ont demandé au gouvernement d'"annuler la normalisation".

Accords d'Abraham

Le Maroc a été l'un des quatre pays arabes à établir des liens avec Israël en 2020, dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis, qui ont conduit à la reconnaissance par les États-Unis et Israël de la revendication du Maroc sur le Sahara occidental contesté.

Les autorités ont autorisé les manifestations, à quelques exceptions près, notamment en refusant un rassemblement récemment prévu dans une université du nord du Maroc. Certains membres du parlement ont soutenu leurs revendications. Le ministère des Affaires étrangères et le Palais royal ont tous deux publié des déclarations dénonçant la guerre et exprimant leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza, sans toutefois signaler leur intention de couper les liens avec Israël.

La Constitution marocaine autorise généralement la liberté d'expression, bien qu'il soit illégal de critiquer la monarchie ou le roi Mohammed VI et que ceux qui le font s'exposent à des poursuites. Les associations de défense des droits de l'homme se sont inquiétées de l'augmentation, ces dernières années, du nombre de poursuites engagées à la suite de publications en ligne.

Abdul Rahman Zankad est membre d'Al Adl Wal Ihsane au Maroc, une association islamiste interdite mais tolérée qui a été la force motrice de nombreuses manifestations dans le pays depuis le début de la guerre.

Liberté d'expression

Lundi, le groupe a déclaré que sa condamnation "ne fait que renforcer la certitude que nous nous trouvons dans un État rongé par l'autoritarisme et la tyrannie".

"Nous condamnons cette décision injuste dans les termes les plus forts. Elle s'inscrit dans la continuité des décisions injustes visant les opposants d'Al Adl Wal Ihsane, les journalistes et les dirigeants du Mouvement du Rif", a ajouté le groupe, faisant référence à un mouvement de protestation de 2016 dont les dirigeants ont été condamnés et emprisonnés par la suite.

Le groupe a également condamné les poursuites engagées contre d'autres opposants à la normalisation. Il s'agit notamment de Said Boukyoud, qui a été condamné en novembre à trois ans de prison pour avoir insulté le roi dans une série de messages sur Facebook au sujet de la normalisation.

Il s'agit également de 13 manifestants qui ont été arrêtés à Sale, au Maroc, en novembre, pour incitation et organisation d'une manifestation non autorisée après avoir bloqué l'entrée du supermarché français Carrefour. Au Maroc et ailleurs, la chaîne est confrontée à des boycotts depuis que ses franchises en Israël ont annoncé qu'elles fournissaient de la nourriture à l'armée israélienne l'année dernière.

L'affaire n'a pas encore été tranchée.