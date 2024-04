Guerre Israël-Hamas : 6 mois de conflit, plus de 33 000 morts à Gaza

Lorsqu'Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre 2023, le pays était uni et bénéficiait d'un large soutien dans le monde entier à la suite d'une attaque sans précédent du groupe militant.

L’attaque du Hamas du 7 octobre a tué 1 200 personnes, dont la plupart étaient des civils, et en a enlevé environ 250 autres, s'agissant de l'attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l'Holocauste, Israël avait bénéficié d'un large soutien international après le massacre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est donc fixé deux objectifs : détruire le Hamas et ramener les otages. Malgré ses promesses répétées de parvenir à une "victoire totale", ses objectifs restent hors d'atteinte.

Six mois plus tard, Israël se trouve dans une situation bien différente : enlisé dans la bande de Gaza, divisé sur le plan intérieur, isolé sur le plan international et de plus en plus en désaccord avec son allié le plus proche.

Le lundi 1er avril, Israël tue sept travailleurs humanitaires dans ce qu'il a affirmé en fin de semaine être une frappe erronée, or l'un d'entre eux était américain, ce qui a indigné le président Joe Biden.

Le tribunal mondial des Nations unies quant à lui, examine les allégations de génocide à l'encontre d'Israël. Il a ordonné ce dernier de faire d'avantage pour aider les civils de Gaza et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire; l'offensive ayant plongé Gaza dans une crise humanitaire, déplaçant plus de 80 % de la population et laissant plus d'un million de personnes au bord de la famine.

Plus de 33 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre.

Israël n'a pas présenté de vision de l'après-guerre qui soit acceptable pour ses partenaires, et les pourparlers sur le cessez-le-feu sont toujours au point mort.