Accident de bus en Afrique du Sud : la recherche de survivants continue

Une terrible tragédie s'est abattue en Afrique du Sud alors qu'un bus transportant des pèlerins vers un rassemblement de Pâques a déraillé d'un pont et a pris feu.

Les enquêteurs médico-légaux étaient en quête des corps des victimes vendredi, alors qu'un enfant de 8 ans émergeait comme le seul survivant parmi les 45 personnes tuées dans l'accident.

Des heures après le crash survenu jeudi après-midi, des volutes de fumée s'échappaient de l'épave calcinée sous le pont de béton. Les autorités ont indiqué qu'il semblait que le conducteur ait perdu le contrôle, percutant les barrières le long du pont avant de basculer dans le vide. Le conducteur lui-même figurait parmi les victimes.

L'accident s'est produit dans une région montagneuse près de la ville de Mokopane, à environ 200 kilomètres au nord de Pretoria, la capitale sud-africaine.

Le gouvernement provincial du Limpopo a rapporté que le bus, transportant des pèlerins en provenance du Botswana, avait dévié du pont de Mmamatlakala avant de plonger 50 mètres dans un ravin.

De nombreux corps, brûlés au-delà de toute reconnaissance, étaient piégés à l'intérieur du véhicule tandis que d'autres victimes avaient été éjectées lors de l'impact.

_"Nous étions sur les lie_ux", a déclaré Simone Mayema, un résident local, affirmant avoir été parmi les premiers arrivés. "Nous avons essayé d'aider, mais il n'y avait rien que nous puissions faire à cause des flammes."

Les enquêteurs ont travaillé à travers les décombres vendredi matin, récupérant certains corps, mais craignant que d'autres ne soient toujours piégés dans les restes calcinés du bus, presque réduit à l'état plat.

Il n'y avait pas de nouvelles informations sur l'état de l'enfant miraculeusement épargné par l'accident. Les autorités de l'hôpital où l'enfant avait été transporté ont refusé de fournir des mises à jour. Des responsables gouvernementaux devaient tenir une conférence de presse plus tard dans la journée de vendredi.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les victimes semblaient toutes être originaires du Botswana et se rendaient à Moria, dans le Limpopo, pour un pèlerinage de Pâques populaire qui attire des centaines de milliers de fidèles d'Afrique du Sud et des pays voisins qui suivent l'Église chrétienne de Sion.

Ramaphosa a appelé le président botswanais Mokgweetsi Masisi pour présenter ses condoléances et a assuré que le gouvernement sud-africain ferait tout son possible pour aider, selon un communiqué de son bureau.

La ministre sud-africaine des Transports, Sindisiwe Chikunga, était dans la province du Limpopo pour une campagne de sécurité routière et a modifié ses plans pour se rendre sur les lieux de l'accident jeudi, après avoir entendu les "nouvelles dévastatrices", a déclaré le ministère national des Transports. Chikunga a déclaré qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause de l'accident et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Le gouvernement sud-africain met souvent en garde les automobilistes contre la prudence pendant les vacances de Pâques, une période particulièrement chargée et dangereuse pour les déplacements routiers, alors que des millions de Sud-Africains voyagent des villes vers leurs foyers familiaux ruraux ou effectuent des voyages religieux.

Les fidèles de l'Église chrétienne de Sion affluent vers Moria, où se trouve le siège de l'église, pour un pèlerinage annuel à Pâques. Cette année marque la première fois que le pèlerinage a lieu depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les fidèles se rassemblent près d'une étoile géante - l'emblème de l'église - et des mots "Zion City Moria" peints en blanc sur un flanc de colline.