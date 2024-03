Kenya : les médecins d'hôpitaux publics en grève

Les médecins des hôpitaux publics du Kenya ont entamé une grève nationale jeudi, accusant le gouvernement de ne pas mettre en œuvre une série de promesses d'une convention collective signée en 2017 après une grève de 100 jours qui a vu des personnes mourir en raison du manque de soins.

Le Syndicat des praticiens médicaux, pharmaciens et dentistes du Kenya a déclaré qu'ils se sont mis en grève pour exiger une couverture médicale complète pour les médecins et parce que le gouvernement n'a pas encore affecté 1 200 internes en médecine.

Le Dr Davji Bhimji, secrétaire général du KMPDU, a déclaré que 4 000 médecins avaient participé à la grève malgré une décision du tribunal du travail demandant au syndicat de suspendre la grève pour permettre des discussions avec le gouvernement. Le Dr Dennis Miskellah, secrétaire général adjoint du syndicat, a déclaré que le syndicat ne tiendrait pas compte de l'ordonnance du tribunal, de la même manière que le gouvernement n'a pas tenu compte de trois ordonnances du tribunal visant à augmenter le salaire de base des médecins et à réintégrer les médecins suspendus.

Miskellah a déclaré que les internes en médecine représentaient 27% de la main-d'œuvre des hôpitaux publics du Kenya et que leur absence signifiait qu'un plus grand nombre de malades étaient refusés dans les hôpitaux. Certains médecins sont toutefois restés en poste pour veiller à ce que les patients des unités de soins intensifs ne meurent pas.

Dans une interview accordée à la principale chaîne de télévision Citizen TV, Miskellah a déclaré que les médecins se suicidaient à cause de la frustration liée à leur travail, tandis que d'autres ont dû collecter des fonds pour se faire soigner en raison de l'absence d'une couverture médicale complète.

L'impact de la grève a été ressenti dans tout le pays, de nombreux patients étant laissés sans soins ou refusés dans les hôpitaux du pays d'Afrique de l'Est.

Pauline Wanjiru a expliqué qu'elle avait amené son fils de 12 ans à l'hôpital du comté de Kakamega, dans l'ouest du Kenya, pour faire soigner sa jambe cassée, qui commençait à dégager une odeur, mais qu'elle avait été refoulée.

En 2017, les médecins des hôpitaux publics du Kenya ont organisé une grève de 100 jours - la plus longue jamais organisée dans le pays - pour réclamer de meilleurs salaires et pour que le gouvernement remette en état les installations de santé publique délabrées du pays. Ils ont également exigé la formation continue et l'embauche de médecins afin de remédier à une grave pénurie de professionnels de la santé.

À l'époque, les médecins publics, qui suivent une formation universitaire de six ans, gagnaient un salaire de base de 400 à 850 dollars par mois, à l'instar de certains policiers qui suivent une formation de six mois seulement.