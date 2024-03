Secte au Zimbabwe : travail d'enfants et prophète autoproclamé

La police zimbabwéenne a déclaré mercredi avoir arrêté un homme se présentant comme le prophète d'une secte apostolique dans un sanctuaire où les croyants séjournent dans une enceinte. Les autorités ont découvert 16 tombes non enregistrées, y compris celles de nourrissons, et plus de 250 enfants utilisés comme main-d'œuvre bon marché.

Dans un communiqué, le porte-parole de la police, Paul Nyathi, a déclaré qu'Ishmael Chokurongerwa, 56 ans, prophète "autoproclamé", dirigeait une secte comptant plus de 1 000 membres dans une ferme située à environ 34 km au nord-ouest de la capitale, Harare, où les enfants étaient hébergés avec d'autres croyants.

Les enfants "étaient utilisés pour effectuer diverses activités physiques au profit des dirigeants de la secte", a-t-il déclaré. Sur les 251 enfants, 246 n'avaient pas de certificat de naissance.

"La police a établi que tous les enfants en âge d'être scolarisés ne suivaient pas d'enseignement formel et étaient soumis à des abus en tant que main-d'œuvre bon marché, effectuant des travaux manuels au nom de l'apprentissage de la vie", a déclaré M. Nyathi.

La police a indiqué que parmi les tombes découvertes se trouvaient celles de sept enfants dont les enterrements n'avaient pas été enregistrés auprès des autorités.

Il a ajouté que des policiers avaient effectué une descente dans le sanctuaire mardi. Chokurongerwa, qui se faisait appeler le prophète Ismaël, a été arrêté avec sept de ses assistants "pour des activités criminelles incluant l'abus de mineurs".

Nyathi a déclaré que de plus amples détails seraient communiqués "en temps voulu, au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête".

Un tabloïd d'État, H-Metro, qui a accompagné la police pendant le raid, a montré des policiers en tenue anti-émeute se disputant avec des croyantes vêtues de vêtements blancs et de couvre-chefs qui exigeaient le retour des enfants qui avaient été mis dans un bus de police en attente. On ne sait pas exactement où la police a emmené les enfants et certaines femmes qui les accompagnaient.

"Pourquoi emmènent-ils nos enfants ? Nous sommes à l'aise ici. Nous n'avons pas de problème ici", a crié l'une des femmes dans une vidéo publiée sur le compte X du journal. Selon le journal, des policiers armés de fusils, de fumigènes lacrymogènes et de chiens dressés ont "organisé un raid spectaculaire" sur le sanctuaire. Les croyants ont décrit l'enceinte comme "leur terre promise".

L'un des assistants de Chokurongerwa a accordé une interview au journal.

"Notre croyance n'est pas fondée sur les écritures, nous la tenons directement de Dieu qui nous a donné des règles sur la façon d'entrer au paradis. Dieu interdit l'éducation formelle parce que les leçons apprises dans ces écoles vont à l'encontre de ses préceptes", a-t-il déclaré, ajoutant que "Dieu nous a dit qu'il ne pleuvrait pas si nous envoyions nos enfants à l'école. Regardez la sécheresse qui sévit là-bas, et pourtant nous recevons des pluies ici. Nous avons le don d'une oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu", a-t-il déclaré.

Les groupes apostoliques qui intègrent des croyances traditionnelles dans une doctrine pentecôtiste sont populaires dans ce pays d'Afrique australe profondément religieux.

Peu de recherches détaillées ont été menées sur les églises apostoliques au Zimbabwe, mais des études de l'UNICEF estiment qu'il s'agit de la plus grande confession religieuse avec environ 2,5 millions d'adeptes dans un pays de 15 millions d'habitants. Certains groupes adhèrent à une doctrine exigeant que les adeptes évitent l'éducation formelle pour leurs enfants ainsi que les médicaments et les soins médicaux pour les membres qui doivent plutôt chercher la guérison par leur foi dans la prière, l'eau bénite et les pierres ointes.

D'autres ont commencé ces dernières années à autoriser leurs membres à se rendre dans les hôpitaux et à inscrire leurs enfants à l'école, à la suite d'intenses campagnes menées par le gouvernement et les organisations non gouvernementales.

En avril dernier, la police kenyane a arrêté un pasteur qui aurait ordonné à ses fidèles de mourir de faim pour rencontrer Jésus.

En janvier, le procureur général du pays a ordonné que le pasteur, Paul Mackenzie, et plus de 90 membres de la secte du Jugement dernier soient inculpés de meurtre, de cruauté, de torture d'enfants et d'autres crimes dans le cadre de la mort de 429 personnes considérées comme des membres de l'église.