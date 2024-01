G77 : la Chine appelle à plus de solidarité entre les "pays du Sud"

Le vice Premier ministre chinois, Liu Guozhong, s’est exprimé lors du sommet G77+Chine, qui se tient dans la capitale ougandaise Kampala.

Dans son discours, il a félicité le rôle important que représente le mouvement des non-alignés pour promouvoir la paix mondiale et le progrès humain : " L'essor collectif des pays du Sud est un processus que rien ne peut arrêter. (...) l'influence de l'ancien ordre économique et politique international, injuste et déraisonnable, persiste, et les entraves à la paix et au développement dans le monde n'ont pas été fondamentalement éliminées", a-t-il déclaré.

Liu Guozhong a ajouté que la Chine était disposée à travailler avec les pays du Sud pour dynamiser leur croissance économique : "Nous devons nous unir pour être plus forts, encourager la synergie des stratégies de développement, continuer à stimuler les potentiels de coopération et améliorer la compétitivité globale des pays du Sud. La Chine est prête à se concentrer sur la coopération pratique et le renforcement des capacités, et à coopérer avec les pays du Sud dans un cadre plus large et dans davantage de domaines afin de mettre à profit les potentialités de croissance, de résoudre les problèmes de développement et d'améliorer le bien-être de la population", a expliqué Liu Guozhong.

L’organisation du groupe des 77 rassemble 134 pays dont la République populaire de Chine.

Le groupe a été conçu pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et ainsi leur conférer une capacité de négociation accrue au sein du système des Nations unies.