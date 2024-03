Kenya : les musulmans se préparent pour le ramadan

Alors que le top départ du ramadan doit été donné lundi ou mardi. Vendredi, la communauté musulmane du Kenya annonçait déjà les couleurs. Entre courses au marché principal de Nairobi, la capitale et prières à la mosquée pour préparer le mois sacré de leur religion.

"Je salue le Ramadan . Allah nous a permis de le faire, Dieu en soit loué. Nous sommes heureux en tant que musulmans. Nous prions Allah de nous permettre d'atteindre le prochain Ramadan, tout va bien, que Dieu soit loué.", s'est félicité Hassan Aden Mohamed, commerçant.

Au Kenya, pays majoritairement chrétien, l'islam est la deuxième religion avec 11 % de la population, selon le recensement de 2019. Commence pour cette population, une vie faite diverses privations.

"Partout dans le monde, les musulmans sont aujourd'hui prêts à faire les prières nocturnes, à jeûner pendant la journée du ramadan, à donner la sadaka (offrande) et la zakat (charité) autant que possible. Ils doivent tendre la main à ceux qui sont moins chanceux dans notre société et s'entraider pour résoudre certains problèmes économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre.’’, explique Mohamed Sheikh Isaac, de la mosquée Jamia

La population musulmane du Kenya a été introduite par des marchands arabes qui sont arrivés sur la côte swahilie vers le huitième siècle.