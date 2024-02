Nigeria : le général Musa accuse les vendeurs d'armes de "double standard"

Le chef de la défense du Nigeria a exprimé mardi sa frustration face à ce qu'il a appelé le "double standard" de certains pays qui refusent de lui vendre des armes militaires en raison de leurs préoccupations en matière de Droits de l'homme.

Le commentaire du général Christopher Musa souligne l'un des plus grands défis auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique dans sa lutte contre une crise sécuritaire meurtrière et complexe, allant de l'insurrection militante islamiste dans le nord-est du pays aux dizaines de groupes armés ciblant les voyageurs et les communautés dans les régions du nord-ouest et du centre.

"Même avec notre argent, il est difficile d'obtenir des équipements", a déclaré M. Musa aux journalistes à Abuja, la capitale du Nigeria, reconnaissant un besoin énorme d'hélicoptères, de drones et de véhicules MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).

"Certains parlent de droits de l'homme, d'autres disent "vous avez tué"... mais parfois, ceux qui vous pointent du doigt ont fait pire et personne ne leur demande de rendre des comptes. Ce sont ces deux poids deux mesures qui rendent le monde plus dangereux", a déclaré M. Musa.

Interrogé par l'Associated Press, il a refusé de nommer les pays en question.

Depuis de nombreuses années, les forces de sécurité du Nigeria font l'objet d'allégations d'exécutions extrajudiciaires et d'arrestations illégales. Les États-Unis et d'autres grands fournisseurs d'armes ont, à un moment ou à un autre, suspendu la vente d'armes en raison de ces accusations.

En décembre, au moins 85 civils ont été tués lorsqu'un drone de l'armée nigériane a pris pour cible un rassemblement religieux dans le nord-ouest de l'État de Kaduna.

M. Musa a déclaré que l'armée nigériane avait continué à améliorer son bilan en matière de droits de l'homme et qu'elle demandait des comptes à son personnel. Les allégations d'abus font souvent l'objet d'enquêtes, et un rapport sur l'incident de décembre sera bientôt publié, a-t-il déclaré.

"Les forces armées nigérianes ont la capacité de sécuriser le Nigeria (et) l'ensemble de la région", a déclaré M. Musa, tout en ajoutant que le manque d'armes nécessaires continuera à limiter cette capacité.

Selon Isa Sanusi, directeur d'Amnesty International au Nigeria, peu d'éléments montrent que l'armée nigériane a amélioré son bilan en matière de droits de l'homme."La protection des civils devrait être leur priorité (et) ils devraient examiner toutes les violations des droits de l'homme qu'ils ont commises pour s'assurer qu'ils rendent des comptes", a déclaré M. Sanusi.

Le soutien militaire des États-Unis au Nigeria a parfois inclus une formation sur la manière de réduire les risques pour les civils, selon une déclaration du département d'État en janvier sur la coopération en matière de sécurité. En août, le Nigeria a effectué le premier paiement pour 12 hélicoptères d'attaque d'une valeur totale de 997 millions de dollars.