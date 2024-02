ONU : sans elections, la Libye risquerait la "désintégration"

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye a averti jeudi les acteurs politiques en conflit dans le pays que s'ils ne formaient pas d'urgence un gouvernement unifié et ne se dirigeaient pas vers des élections, ce pays nord-africain riche en pétrole sombrerait dans la "désintégration".

Abdoulaye Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il existait de nombreux signes alarmants d'un tel glissement et a exhorté tous les dirigeants politiques à mettre de côté "leurs intérêts personnels" et à se réunir pour négocier et parvenir à un compromis "afin de restaurer la dignité de leur patrie".

"La réticence à le faire remet en question non seulement leur engagement envers les élections, mais aussi envers l'unité et l'avenir de leur pays, pour lesquels ils devraient être tenus responsables", a-t-il déclaré.

La Libye a plongé dans le chaos après qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le pays s'est divisé, avec des administrations rivales à l'est et à l'ouest, soutenues par des milices rebelles et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle découle de l'échec des élections du 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale Tripoli, de démissionner.

En réponse, le parlement libyen, basé dans l'est du pays, a nommé un Premier ministre rival, Fathi Bachagha, mais l'a suspendu en mai dernier. Le puissant commandant militaire Khalifa Haftar continue d'exercer son influence dans l'est du pays.

M. Bathily a déclaré au Conseil que, lors de ses derniers entretiens avec les principaux acteurs, aucun d'entre eux n'était revenu sur ses positions initiales et que chacun avait posé des conditions préalables à sa participation aux négociations visant à résoudre les questions litigieuses en suspens, ce qui ouvrirait la voie aux élections tant attendues.

Il a souligné l'intransigeance de Dbeibah, de Haftar, du président de la Chambre des représentants, Agila Saleh, basée dans l'est du pays, et de Mohamed Takala, président du Haut Conseil d'État, qui a joué un rôle clé dans l'élaboration des lois électorales du pays.

L'envoyé de l'ONU a exhorté les parties rivales à lever les interdictions qui pèsent sur les activités de la Haute Commission électorale nationale afin que les élections locales dans 97 municipalités du pays puissent avoir lieu cette année.

M. Bathily a également déclaré que le Conseil de sécurité et la communauté internationale dans son ensemble avaient "un rôle essentiel à jouer pour inciter les parties libyennes à s'engager de manière constructive" et les a exhortées à adopter une approche coordonnée et unifiée afin d'encourager la tenue d'élections présidentielles et législatives.

Dans toute la Libye, a-t-il déclaré, la population est frustrée par le statu quo et l'incapacité des principaux acteurs politiques à "faire ce qu'il faut pour mettre le pays sur la voie d'une paix et d'un progrès durables".

Il s'est également dit de plus en plus préoccupé par les rivalités entre les "acteurs de la sécurité" qui cherchent à contrôler davantage de territoires dans la capitale, Tripoli, et par la situation des droits de l'homme et la situation humanitaire des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Il a également déclaré : "Je reste alarmé par la persistance de la violence collective à l'égard des femmes. Je reste alarmé par la poursuite des expulsions collectives de migrants et de réfugiés à travers les frontières entre la Libye et les pays voisins".

Robert Wood, ambassadeur adjoint des États-Unis, a déclaré que les USA étaient "alarmés par les activités des groupes armés en Libye, qui opèrent en toute impunité et exercent une influence persistante sur la sécurité et la politique libyennes".

Ces groupes violent les droits de l'homme et le droit international humanitaire, causant notamment des morts, des blessés et le déplacement de centaines de civils. Il a ajouté qu'il y avait également des "allégations de détentions illégales pour réprimer ce qui est perçu comme une dissidence civile et des attaques contre la société civile".

M. Wood a déclaré que les États-Unis préconisaient des mesures visant à réunifier l'armée divisée du pays, ce qui pourrait contribuer à "réduire la criminalité dans le sud, à sécuriser les frontières du pays et à prévenir le débordement des troubles régionaux".

Les États-Unis appellent également les dirigeants politiques libyens à nommer des représentants aux pourparlers préparatoires facilités par l'ONU "afin de régler les principaux problèmes qui font encore obstacle à la tenue d'élections", a ajouté M. Wood.

Sur le plan régional, les États-Unis surveillent les conséquences déstabilisantes pour la Libye de la situation au Niger, au Tchad, au Soudan et au Mali, notamment les mouvements de combattants étrangers et le trafic d'armes.

Il a souligné "les activités déstabilisatrices" du groupe russe Wagner, qu'il a qualifié d'"organisation criminelle transnationale". Ce groupe opérerait dans tous ces pays ainsi qu'en République centrafricaine.

L'ambassadeur adjoint de la Russie, Dmitry Polyansky, a exprimé l'espoir que les partis politiques rivaux parviendraient bientôt à un accord sur l'organisation d'élections, déclarant au conseil que "le statu quo n'a que trop duré" et qu'il était temps que le pays se dote d'un gouvernement véritablement inclusif.