Madagascar : la castration de violeurs d'enfants bientôt promulguée

Le Parlement malgache a adopté une loi autorisant la castration chimique et, dans certains cas, chirurgicale des personnes reconnues coupables de viol sur mineur. Cette loi a suscité des critiques de la part des organisations internationales de défense des droits de l'homme, mais elle a également reçu le soutien d'activistes qui estiment qu'il s'agit d'une mesure dissuasive appropriée pour enrayer la "culture du viol".

Le Parlement de cette nation insulaire de l'océan Indien de 28 millions d'habitants a adopté la loi le 2 février et le Sénat, la chambre haute, l'a approuvée la semaine dernière. Elle doit maintenant être ratifiée par la Haute Cour constitutionnelle et promulguée par le président Andry Rajoelina, qui a soulevé la question pour la première fois en décembre. C'est son gouvernement qui a proposé la modification de la loi.

Le ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire en raison de l'augmentation du nombre de cas de viols d'enfants. En 2023, 600 cas de viols de mineurs ont été enregistrés, a-t-elle déclaré, et 133 l'ont déjà été en janvier de cette année.

"Madagascar est un pays souverain qui a le droit de modifier ses lois en fonction des circonstances et dans l'intérêt général du peuple", a déclaré Mme Randriamanantenasoa. "Le code pénal actuel n'a pas suffi à endiguer les auteurs de ces délits".

Prison à vie

La castration chirurgicale "sera toujours prononcée" pour les personnes coupables de viol sur un enfant de moins de 10 ans, selon le texte de la loi. Les cas de viol sur des enfants âgés de 10 à 13 ans seront punis par la castration chirurgicale ou chimique. Le viol de mineurs âgés de 14 à 17 ans sera sanctionné par une castration chimique.

Les contrevenants s'exposent également à des peines plus sévères, pouvant aller jusqu'à la prison à vie, ainsi qu'à la castration. "Nous voulions protéger beaucoup plus les enfants. Plus l'enfant est jeune, plus la peine est lourde", a déclaré Mme Randriamanantenasoa.

La castration chimique consiste à utiliser des médicaments pour bloquer les hormones et diminuer le désir sexuel. Elle est réversible en arrêtant les médicaments. La castration chirurgicale est une procédure permanente.

Plusieurs pays et certains États américains, dont la Californie et la Floride, autorisent la castration chimique pour certains délinquants sexuels. La castration chirurgicale en tant que punition est beaucoup plus rare. L'utilisation de ces deux méthodes est très controversée.

Abus sexuels

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organisations ont souvent mis en évidence les taux élevés d'abus sexuels commis sur des enfants à Madagascar, où le taux de pauvreté est également l'un des plus élevés au monde.

Certaines organisations non gouvernementales affirment que le nombre réel de viols d'enfants est encore plus élevé que les chiffres officiels, mais de nombreux cas ne sont pas signalés car il s'agit d'un sujet tabou et les victimes ont souvent honte. Selon les ONG, une grande partie des viols d'enfants sont incestueux.

La nouvelle loi malgache a été critiquée par l'organisation de défense des droits Amnesty International, qui l'a qualifiée de "traitement inhumain et dégradant" incompatible avec les lois constitutionnelles du pays. La loi devrait se concentrer sur la protection des victimes, a déclaré Nciko wa Nciko, conseiller d'Amnesty International pour Madagascar.

"Sur l'île, les procédures de plainte et les procès ne se déroulent pas dans l'anonymat. Il y a un manque de confiance dans le système pénal malgache, en raison de l'opacité et de la corruption. Et les représailles contre les victimes de viol sont fréquentes. Or, la loi ne permet pas de lutter contre ces facteurs".

Culture du viol

M. Nciko a ajouté que la castration chirurgicale était une peine pénale problématique si la personne qui l'avait subie était ensuite disculpée d'un crime en appel. Il a également émis des doutes quant à la capacité des autorités médicales à effectuer ces procédures.

Malgré les critiques, certains militants malgaches approuvent la modification de la loi, car rien d'autre ne semble fonctionner.

"Il existe réellement une culture du viol à Madagascar", a déclaré Jessica Lolonirina Nivoseheno, du groupe Women Break the Silence, qui fait campagne contre le viol et soutient les victimes. "Nous sommes en train de normaliser certains cas de violence sexuelle et d'en minimiser la gravité."

"La nouvelle loi est un progrès, car il s'agit d'une sanction dissuasive. Cela pourrait empêcher des agresseurs potentiels d'agir ... mais seulement si nous, en tant que citoyens, sommes conscients de l'existence et de l'importance de cette nouvelle sanction."