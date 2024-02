Des milliers de Marocains marchent en soutien aux Palestiniens de Gaza

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de Rabat au Maroc pour soutenir les Palestiniens de Gaza, en proie à une crise humanitaire depuis le début des opérations de l’armée israélienne dans l'enclave.

"Depuis le début, nous sommes avec la Palestine, corps et âme. Nous essayons toujours de diversifier les formes de manifestations afin d'envoyer un message à nos frères de Gaza pour leur dire que nous sommes avec eux, avec la résistance, et que nous les soutenons. Nous demandons à Dieu de les soutenir dans cette juste cause face à l'échec mondial et à l'alliance contre eux", explique Oum Kalthoum Abderrahim, manifestante.

La manifestation a été organisée à l’appel de plus de 20 syndicats et organisations. Alors que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël sous l’impulsion des Etats-Unis. Mais la cause palestinienne reste une préoccupation majeure dans le royaume chérifien.

"Nous ne pouvons pas abandonner la cause palestinienne, et il est nécessaire que nous continuions à la soutenir, car c'est ce qui fera la différence, parce qu'Israël travaille à l'achèvement de son projet de déplacement des Palestiniens, de la population de Gaza en particulier, vers le Sinaï (en Égypte), et cela a été planifié depuis longtemps. Même si les médias et certaines personnes sous-estiment ces manifestations, elles sont d'une grande importance", explique Khalid Antri, manifestant.

C’est dans ce contexte Benjamin Netanyahou entend envoyer ses soldats à Rafah. L’Egypte menace de suspendre son traité de paix avec Israël, le cas échéant.

Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont fui vers Rafah pour échapper aux combats dans d'autres zones, et sont entassés dans des camps de tentes tentaculaires et des abris gérés par l'ONU près de la frontière.

L'Égypte craint un afflux massif de centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui pourraient ne jamais être autorisés à rentrer chez eux.