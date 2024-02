Gaza : l'Égypte et la France refusent tout déplacement des Palestiniens

Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry a reçu dimanche son homologue français Stéphane Séjourne dans la Nouvelle capitale administrative.

Lors de la conférence de presse qui a suivi cette réunion, le ministre égyptien des Affaires étrangères a mis en garde contre un conflit plus large dans la région si un cessez-le-feu n'était pas conclu à Gaza.

"Le danger d'une expansion du conflit au Moyen-Orient, dû à la guerre à Gaza, aux menaces que nous constatons à l'égard de la navigation dans la mer Rouge, aux opérations militaires qui ont eu lieu en Syrie et en Irak, ainsi qu'à la situation militaire sur la Les frontières israélo-libanaises mettent en garde contre une escalade de la situation et un glissement vers un conflit plus large et c'est ce que nous nous efforçons d'éviter en appelant à un cessez-le-feu à Gaza et en traitant les problèmes d'une manière politique globale." a declaré Shoukry.

Stéphane Séjourné, nouveau ministre de l'affaire étrangère français, a déclaré lors de cette première visite officielle dans la région qu'il rejetait le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte.