Le Kenya célèbre le Nouvel An Chinois

Des bâtiments emblématiques et des espaces de loisirs de la capitale kényane Nairobi brillent de rouge depuis jeudi pour célébrer l'arrivée du festival du Printemps chinois, qui tombe un samedi.

Le Festival du Printemps, ou le Nouvel An chinois, est le plus grand festival traditionnel de la Chine marqué par des réunions familiales. Les Chinois organisent généralement des activités colorées pendant la période des vacances pour marquer le Nouvel An et prier pour la bonne chance et les bénédictions.

Le Global Trade Centre de Nairobi, l'un des plus hauts bâtiments d'Afrique de l'Est, a organisé un spectacle lumineux jeudi soir grâce au China Media Group (CMG), détenteur des droits de production et de diffusion du gala du Festival du Printemps 2024 prévu pour la veille du Nouvel An chinois.

La mascotte du prochain gala du Festival du Printemps en Chine, "Long Chenchen", ou le "dragon de Chenchen", a été présentée dans le spectacle lumineux, ainsi que des vœux de bonne année du CMG aux habitants du Kenya.

Le même jour, la grande roue "Eye of Kenya" au Two Rivers Mall, le plus grand centre commercial d'Afrique de l'Est, a également été illuminée en rouge, symbolisant les couleurs propices utilisées pour le festival traditionnel.

Pendant ce temps, un groupe d'étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi a présenté une performance colorée de danse du dragon et du lion près de la grande roue, attirant de nombreux spectateurs alors qu'ils mettaient en valeur le charme de la culture chinoise traditionnelle.

"La couleur rouge symbolise la couleur des Chinois. C'était un spectacle lumineux très merveilleux comme vous l'avez également vu. C'était très agréable. J'ai vraiment aimé car c'était agréable. Vous pouvez le voir de loin, les gens de partout le voient," a déclaré l'un des résidents locaux.

"Le Nouvel An chinois pour moi signifie que nous disons au revoir à l'ancienne année et accueillons une nouvelle année avec de grandes opportunités, de nouvelles chances, et c'est une année où nous anticipons beaucoup de choses à venir," a déclaré un autre résident.

Ce jour-là a également marqué la première fois que la mascotte Long Chenchen est apparue dans le pays africain. C'est la première fois que les produits culturels créatifs du CMG sur le thème du gala du Festival du Printemps font leurs débuts sur le continent africain.

La ville de Nairobi verra également d'autres activités, notamment des arts martiaux, des performances de danse du dragon et du lion et des foires aux temples.