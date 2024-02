CAN 2023 : Ivoriens et sud-africains filent en demi-finales

Les Ivoiriens ont composté samedi leur ticket pour les demi-finales de la CAN après une victoire sur le Mali.

Menés au score, les éléphants ont refait leur retard dans les ultimes minutes de la rencontre avant de prendre l’avantage lors des prolongations. Poussés par leur 12 e homme.

"Bien sûr, les supporters ont fait leur travail depuis le début de cette compétition, les supporters ivoiriens sont calmes et répondent présents pour pousser leur équipe, aujourd'hui quand j'ai eu un carton rouge, nous avons eu un moment difficile dans ce match. Ils ne nous ont jamais abandonnés et ont continué à nous soutenir, comme cela, en tant que joueurs, quand nous sommes sur le terrain, ils nous donnent la motivation de chercher le meilleur en nous, donc nous avons réussi à gagner le match.'', reconnait Oumar Diakite, attaquant ivoirien.

Dans l’autre quart de finale, Ronwen Williams a été le héros de la qualification des Bafana Bafana avec 4 arrêts aux tirs au but. Après prolongation le score était nul et vierge entre l’Afrique du Sud et le Cap-Vert.

" C'était un match très stressant, surtout avec les tirs au but. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on doit tirer des penalties. C'est une situation très spéciale pour les joueurs. Parfois, on fait un petit jeu après l'entraînement, en tirant des penalties, et presque aucun joueur ne manque son tir.’’, explique Hugo Broos, entraîneur de l'Afrique du Sud.

Une Coupe d'Afrique** des '' surprises''**

Bien malin, qui pourrait dire le vainqueur de cette 34 e édition de la coupe d'Afrique des nations. Des favoris ont quitté la compétition précocement. Maroc, Algérie, Sénégal, la liste est longue. Alors que des '' petites'' sélections ont changé de statut.

La Guinée-Equatoriale par exemple a dicté sa loi à la Cote d'ivoire 4-0. '' C'est la CAN des possibilités'', explique Ahmed-Jr.

Le jeune footballeur congolais, sociétaire de l**'AS LuxembourgFëschmaart,** club de division 1, circonscription 2 du championnat de Luxembourg, pense cependant que ''le Nigeria peut remporter le titre continental cette année''. Mêmesi son rêve d'une finale Sénégal-Nigeria s'est envolé.

Vitrine du ballon rond à l'échelle continentale, la phase finale de la coupe d'Afrique des nations gagne en notoriété et est de plus en plus ouverte. Le fossé entre '' grandes'' et petites'' nations disparaissant progressivement. Participer à une coupe d'Afrique reste un des '' objectifs majeurs du jeune arrière droit congolais.

La dernière participation des Diables Rouges du Congo Brazzaville date de 2015 en Guinée -Equatoriale. Ahmed-Jry voit, la conséquence de ''l'état léthargique dans lequel se trouve le football dans son pays depuis des années.'',explique celui qui rêve d'atteindre l'élite du championnat luxembourgeois et intégrer porter défendre pourquoi pas, les couleurs de son Congo Natal.

ils sont nombreux, ces africains évoluant à l'étranger qui suivent cette édition '' indécise'' . L'attrait susciter par ce tournoi peut aider à renforcer leur intérêt pour les sélections nationales africaines. Alors que ces '' pépites'' sont souvent confrontées à l'épineux choix entre '' pays d'adoption'' et leurs ''pays d'origine''.

Ces jeunes footballeurs suivront sans nul doute, les demi-finales de la CAN. Au programme : Afrique du Sud -Nigeria et Côte d'Ivoire- RDC.