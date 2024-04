Kenya : des progrès dans la fabrication locale d'antipaludiques

Malgré l’existence de remèdes pour guérir le paludisme, de nombreux décès sont encore enregistrés sur le continent africain en raison du coût des antipaludiques.

L'accès au traitement constitue également un défi, les hôpitaux publics étant souvent confrontés à des pénuries de médicaments et les établissements privés exigeant des tarifs exorbitants pour les soins.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Kenya a enregistré 5 millions de cas de paludisme et plus de 12 000 décès en 2022.

"La plupart des établissements publics n'offrent pas le médicament exact qui permet d'éliminer la maladie du parasite du paludisme, mais dans la plupart des cas, les gens choisissent d'aller dans des établissements privés où ils obtiendront un médicament plus rapide et de qualité, mais qui n'est jamais à la portée de leur bourse." a expliqué Wilson Otieno Ogola, patient atteint de paludisme.

Le Kenya continue de lutter contre le paludisme par des méthodes traditionnelles telles que la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticides, la pulvérisation des zones de reproduction et la promotion d'un diagnostic et d'un traitement rapides, mais les experts affirment que des progrès ont été réalisés dans la fabrication locale de médicaments essentiels.

"Si nous investissons davantage dans la fabrication de médicaments et de médicaments essentiels, y compris les antipaludéens, là où se situe le problème, nous serons probablement plus efficaces dans la résolution du problème, au lieu de dépendre fortement de l'importation de médicaments. L'Afrique est fortement dépendante des importations en provenance de l'Inde et de la Chine, ce qui n'est pas viable." a indiquéMichael Mungoma, doyen de l'école de pharmacie de l'Université du Mont Kenya.

L'année dernière, la société Universal Corporation Limited, basée au Kenya, a reçu l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé de produire un médicament antipaludéen essentiel, la sulfadoxine-pyriméthamine associée à l'amodiaquine, ou Spaq. Cela constitue une étape importante dans la capacité de l'Afrique à produire des médicaments vitaux, une nouvelle priorité pour les gouvernements et les responsables de la santé publique après que les vulnérabilités ont été révélées par la pandémie de grippe aviaire COVID-19. L'Afrique dépend fortement des importations de médicaments.

Le ministère kenyan de la santé n'a pas indiqué quand le vaccin serait disponible à grande échelle.

Le 25 avril est la Journée mondiale contre le paludisme.