Guerre Israël-Hamas : Netanyahou rejette la proposition américaine

Le Premier ministre israélien a fait pat de sa détermination à poursuivre la guerre à Gaza, jusqu'à la victoire totale. Cette annonce est intervenue alors même que des voix plaident pour la renaissance de la "solution à deux États" qui piétine.

Benjamin Netanyahu reste inflexible et s'engage à poursuivre le conflit à Gaza "jusqu'à la victoire totale".

"Dans tout accord futur - avec ou sans règlement - Israël a besoin d'un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire qui entre en conflit avec l'idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire ? Je dis cette vérité à nos amis américains et j'ai également mis un terme à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël.", a expliqué Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien.

Jeudi, les rassemblements israéliens à Tel Aviv ont marqué le premier anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune otage encore détenu à Gaza avec ses frères et sœurs et leurs parents.

Entre-temps, les médicaments qui devaient être livrés aux otages seraient entrés dans la bande de Gaza. L'accord a été négocié par le Qatar et la France, en échange de l'autorisation donnée par Israël de fournir davantage de médicaments aux habitants de Gaza.