Guerre Israël-Hamas : famine à Gaza, l'ONU tire la sonnette d'alarme

L’ONU lance un appel pour un meilleur accès à Gaza. La famine touche plusieurs endroits de la ville selon les agences humanitaires et la situation s’aggrave à mesure que l’hiver s’installe et que le conflit s'enlise.

Les bombardements continus d’Israël ont forcé des milliers de personnes à fuir - sans abris plusieurs sont contraints de vivre sur le bord des routes sans accès à la nourriture, ou très peu. Les agences de l’ONU tirent la sonnette d'alarme pour une rapide sécurisation des voies d'accès à Gaza.

« Il y a des gens qui meurent de faim dans les régions et nous ne sommes pas en mesure de leur donner de la nourriture . Les besoins augmentent très rapidement nous sommes dépassés. Nous devons apporter plus de fournitures. nous avons besoin d’un accès sûr pour atteindre les gens partout à Gaza, pas seulement ceux qui sont près des frontières a expliqué Samer Abdeljaber, Directeur régional du PAM pour la Palestine.

Environ 300.000 personnes vivent encore au milieu des ruines, alors que les combats se poursuivent. Depuis le début du mois de janvier, selon l'ONU, moins d’un quart des convois d’aide ont pu atteindre leur destination dans le nord de la bande de Gaza parce que les autorités israéliennes leur refusaient l’accès pour des raisons de sécurité.

Mardi, le Qatar et la France ont annoncé avoir négocié un accord avec Israël et le Hamas pour acheminer des médicaments d’urgence aux otages détenus à Gaza en échange d’une aide humanitaire et médicale aux civils les plus vulnérables du territoire palestinien.