Élections en RDC : l'opposition refuse de tourner la page

Alors que Félix Tshisekedi prête serment ce samedi, les élections du 20 décembre en République démocratique restent contestées. A Bukavu, dans le Sud-Kivu, l’opposition et les mouvements citoyens peinent à tourner la page et réclament toujours l’annulations des différents scrutins.

''Nous, on a participé à ces élections-là, il y a ceux qui ont refusé d’y participer, nous nous y avons participé, espérons que les choses vont se passer comme il se doit, malheureusement on a constaté que c’était un piège, de l’union sacrée et la majorité parce qu’ils ont détruit le processus électoral'', raconte Désiré Ntahira, président fédérale Ensemble pour la république.

Les candidats malheureux à la présidentielle Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont appelé les congolais à la mobilisation pour dénoncer des fraudes présumées. Les avis des populations divergent.

''La population du Sud-Kivu s’est exprimé, elle a fait un choix, elle a choisi ses représentants, au niveau national, au niveau provincial, et pour la première fois, et d’ailleurs nous félicitons le chef de l’État pour ça, et la CENI d’avoir permis l’organisation des élections municipales.'', explique Trich Mastaki, union sacrée.

Le président du du réseau des organisations de la société civile ne partage pas cette opinion.

'' Ces scrutins étaient très attendu par la population du Sud-Kivu, et donc la population voulait a tout pris aller aux élections et ce qui a été fait, on a vu les témoins des partis politiques les observateurs, et vraiment ils n’ont pas été considéré par les agents de la CENI, ils étaient humiliés, chassés vraiment pas de considération comme tel conformément à la loi, des personnes vulnérables n’ont pas été respecté, vraiment leurs droits ont été bafoués.'', affirme Dieudonné Nsango.

Les résultats ne reflètent pas du tout la vérité des urnes, selon les structures citoyennes pour qui, l'invalidation de 82 candidats députés par la centrale électorale, conforte la thèse d’un rendez-vous électoral manqué.