La population chinoise en baisse pour la 2e année consécutive

La population chinoise a diminué de 2 millions de personnes en 2023, soit la deuxième baisse annuelle consécutive, alors que les naissances ont chuté pour la septième année consécutive et que les décès ont augmenté suite à la fin des restrictions du Covid-19, a déclaré le gouvernement mercredi.

Le nombre de décès a augmenté de 690 000 pour atteindre 11,1 millions, soit plus du double de l'augmentation de l'année précédente. Les démographes ont déclaré que cette hausse était due au vieillissement de la population et aux épidémies généralisées de Covid-19 qui ont commencé en décembre 2022 et se sont poursuivies jusqu'en février de l'année dernière.

La population totale s'élevait à 1,4 milliard d'habitants, selon le bureau des statistiques. La Chine, qui a longtemps été le pays le plus peuplé du monde, est passée en deuxième position derrière l'Inde en 2023, selon les estimations des Nations unies.

La baisse des naissances reflète un déclin du taux de fertilité qui constitue un défi économique et sociétal à long terme pour la Chine. Les femmes ont moins d'enfants malgré les incitations du gouvernement et l'assouplissement de la politique de l'enfant unique au cours des dernières années, qui permet désormais d'avoir jusqu'à trois enfants.

La baisse du taux de fécondité, conjuguée à l'allongement de la durée de vie grâce à l'amélioration des soins de santé, signifie que la Chine vieillit lentement, ce qui pourrait ralentir la croissance économique au fil du temps et mettre à mal les finances du gouvernement et sa capacité à subvenir aux besoins d'une population âgée plus nombreuse avec une main-d'œuvre moins nombreuse.

Les experts s'attendent à ce que le déclin de la population se poursuive pendant des décennies, même si le taux de fécondité remonte.

Le démographe Zuo Xuejin, ancien vice-président exécutif de l'Académie des sciences sociales de Shanghai, a estimé que la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus pourrait doubler pour atteindre plus de 30% d'ici à 2050.

Le gouvernement a publié en début de semaine des lignes directrices sur le développement de l'économie "argentée" et l'amélioration du bien-être des personnes âgées. Il s'agit notamment de développer les soins hospitaliers et infirmiers gériatriques, d'encourager le développement de vêtements, de produits alimentaires et d'autres produits adaptés aux personnes âgées, de lutter contre les escroqueries qui ciblent les personnes âgées et de faciliter l'utilisation d'un téléviseur.

Le nombre de naissances a diminué de 540 000, soit 5,6%, ce qui est inférieur aux baisses à deux chiffres enregistrées les trois années précédentes. Les 9 millions de bébés nés en 2023 représentent moins de la moitié du total de 2016. Tous les chiffres sont des estimations basées sur des enquêtes et n'incluent pas Hong Kong et Macao. La Chine effectue un recensement complet tous les dix ans.

La Chine, qui cherchait autrefois à contrôler la croissance démographique par sa politique de l'enfant unique, est aujourd'hui confrontée au problème inverse. Le gouvernement a cherché à encourager les naissances en assouplissant progressivement la politique entre 2014 et 2016 pour autoriser la naissance d'un deuxième enfant, puis d'un troisième en 2021, mais sans grand succès.

De nombreuses personnes retardent leur mariage ou choisissent de ne pas avoir d'enfants. Même ceux qui le font n'ont souvent qu'un seul enfant en raison du coût élevé de l'éducation des enfants dans les villes, dans un environnement académique très compétitif. La population des femmes en âge de procréer a également diminué.

Les gouvernements locaux offrent des incitations pour les nouveaux enfants. Une municipalité de la région chinoise de Mongolie intérieure a commencé à offrir des paiements de 2 000 yuans ($ 280) pour un deuxième enfant et de 5 000 yuans ($ 700) pour un troisième, ainsi qu'à exiger des employeurs qu'ils accordent 60 et 90 jours supplémentaires de congé de maternité payé pour le deuxième et le troisième enfant respectivement, selon un rapport en ligne de la radio nationale d'État chinoise.

En octobre dernier, le président Xi Jinping a déclaré à la nouvelle direction de la Fédération des femmes de Chine qu'il était nécessaire de renforcer l'orientation des opinions des jeunes sur le mariage, la parentalité et la famille et de promouvoir des politiques qui soutiennent la parentalité et font face au vieillissement de la population, selon un rapport publié sur un site web du gouvernement.

"Nous devons raconter de bonnes histoires sur les coutumes familiales, aider les femmes à jouer un rôle unique dans la promotion des vertus traditionnelles de la nation chinoise... et créer une nouvelle culture de la civilisation familiale", a-t-il déclaré.

La population en âge de travailler, définie comme les personnes âgées de 16 à 59 ans, est tombée à 61% de la population totale, poursuivant ainsi un déclin progressif. La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté pour atteindre 21%. L'âge officiel de la retraite en Chine est de 60 ans pour les hommes et de 50 ou 55 ans pour les femmes.

On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes du Covid-19 en raison de la fin soudaine des restrictions "zéro Covid" en Chine en décembre 2022. Le gouvernement a fait état d'environ 80 000 décès liés au Covid entre le début du mois de décembre et la mi-février, mais les experts estiment que le total est beaucoup plus élevé. Des études ont estimé que le nombre de décès aurait pu atteindre 1,4 million ou 1,9 million.

La baisse de la population devrait être moins importante cette année, en raison de l'atténuation des effets de la pandémie et du fait que l'année du dragon, qui commence en février, est considérée comme une année propice à la procréation, a déclaré un expert lors d'un forum organisé en début de semaine, selon le journal d'État en langue anglaise China Daily.

Toutefois, Yuan Xin, professeur à l'université de Nankai et vice-président de l'Association chinoise pour la population, a ajouté que "la tendance à la baisse de la population totale de la Chine est vouée à s'inscrire dans la durée et à devenir une caractéristique inhérente".