Inondations en RDC : quand les rivières remplacent les rues

Alors que le fleuve Congo déborde de ses rives, des inondations sans précédent frappe la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa.

Le quartier Pompage est particulièrement touché, avec des rues transformées en rivières, forçant les résidents à utiliser des embarcations de fortune pour évacuer leurs maisons inondées.

Bien que les inondations soient un défi récurrent à Kinshasa, l'ampleur de cette catastrophe naturelle dépasse tout ce que la région a connu auparavant. Les habitants du quartier Pompage, confrontés à une situation désespérée, font preuve d'une résilience exceptionnelle, construisant des pirogues à partir de zéro pour secourir leurs familles et préserver leurs biens.

Cependant, l'absence de réaction de l'État suscite des critiques acerbes de certains citoyens, qui estiment que la prise de mesures officielles renforcerait le moral de la communauté. La solidarité locale est en plein essor, mais un soutien gouvernemental est jugé essentiel pour faire face à la crise.

Pendant ce temps, la République du Congo voisine fait également face à une crise similaire. Les Nations Unies ont déclaré que des centaines de milliers de personnes ont un besoin urgent d'assistance, en raison d'inondations causées par des précipitations deux fois supérieures à la moyenne entre 2022 et 2023.

Les dégâts touchent sévèrement les établissements de santé, les écoles et des milliers de foyers, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les rives du fleuve Congo, en particulier autour de la rivière Ubangi, ont été le théâtre de ces inondations dévastatrices. L'ONU met en garde contre le risque imminent d'épidémies de maladies hydriques, notamment le choléra, et souligne la menace croissante pour l'accès aux soins de santé dans ces régions touchées.

La situation demeure critique, et un appel à l'aide internationale est lancé pour atténuer les souffrances des communautés frappées par ces inondations dévastatrices. L'heure est à la solidarité et à une action rapide pour sauver des vies et reconstruire des communautés gravement touchées.