Plus de 50 pays aux urnes en 2024, l'Afrique pas en reste

Plus de 50 pays abritant la moitié de la population de la planète doivent organiser des élections nationales en 2024, mais le nombre de citoyens exerçant leur droit de vote n'est pas une bonne nouvelle en soi. L'année devrait mettre à l'épreuve même les démocraties les plus solides et renforcer les mains des dirigeants aux penchants autoritaires.

De la Russie, de Taïwan et du Royaume-Uni à l'Inde, au Salvador et à l'Afrique du Sud, les élections présidentielles et législatives ont d'énormes implications pour les droits de l'homme, les économies, les relations internationales et les perspectives de paix dans un monde instable.

Dans certains pays, le scrutin ne sera ni libre ni équitable. Dans de nombreux autres, les restrictions imposées aux candidats de l'opposition, la lassitude des électeurs et les risques de manipulation et de désinformation ont fait du sort de la démocratie une question centrale de la campagne.

Le changement climatique, les perturbations de l'approvisionnement en céréales dues à la guerre en Ukraine et l'attention croissante de la Chine et de la Russie font partie des forces qui remodèlent l'Afrique, le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Huit pays d'Afrique de l'Ouest ont connu des coups d'État militaires depuis 2020, dont le Niger et le Gabon en 2023.

Le Sénégal est considéré comme un bastion de stabilité dans la région. Maintenant que le président Macky Sall se retire, les élections du 25 février sont considérées comme un indicateur de la résilience politique du pays.

Les partisans du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, accusent le gouvernement d'essayer de l'empêcher de se présenter en intentant une série d'actions en justice qui ont déclenché des manifestations meurtrières. L'élection présidentielle pourrait "marquer un retour aux normes des années précédentes ou signaler un changement durable vers une politique plus volatile", a déclaré Tochi Eni-Kalu, analyste du groupe Eurasia.

En Afrique du Sud, les élections législatives prévues entre mai et août ont pour toile de fond politique une économie en difficulté, des pannes d'électricité paralysantes et un taux de chômage de près de 32%. Surmonter la désillusion des électeurs sera un défi pour le Congrès national africain (ANC), longtemps dominant.

L'ANC détient la présidence et la majorité au Parlement depuis la fin de l'apartheid en 1994, mais l'organisation autrefois vénérée a obtenu moins de la moitié des voix lors des élections locales de 2021. Si son soutien tombe en dessous de 50%, le parti devra former une coalition pour s'assurer que les députés réélisent le président Cyril Ramaphosa.

Le Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, prévoit d'organiser ses premières élections, longtemps retardées, en décembre. Ce scrutin représenterait une étape importante, mais il pourrait présenter de nombreux dangers et être voué à l'échec dans les conditions actuelles.

Nicholas Haysom, qui dirige la mission de l'ONU dans le pays, a déclaré le mois dernier au Conseil de sécurité que les modalités d'inscription des électeurs, un plan de sécurité et un moyen de résoudre les litiges figuraient parmi les éléments manquants pour garantir des élections libres "jugées crédibles et acceptables par les citoyens du Soudan du Sud".