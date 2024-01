Italie : l'opposition réclame une enquête après des saluts fascistes

L'opposition italienne a exigé lundi que le gouvernement, dirigé par la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, explique comment des centaines de manifestants ont pu faire un salut fasciste interdit lors d'un rassemblement à Rome sans aucune intervention de la police.

Le rassemblement de dimanche soir dans un quartier populaire commémorait l'assassinat en 1978 de deux membres d'un groupe de jeunes néo-fascistes lors d'une attaque revendiquée par la suite par des militants d'extrême-gauche.

À un moment du rassemblement, les participants ont levé le bras droit pour faire un salut qui rappelle la dictature fasciste de Benito Mussolini. La législation d'après-guerre interdit l'utilisation de symboles fascistes, y compris le salut à bras droit, également connu sous le nom de salut romain.

Elly Schlein, chef du Parti démocratique, qui dirige le plus grand parti d'opposition au Parlement, a fait partie de ceux qui ont exigé lundi que le ministre de l'Intérieur de Meloni se présente devant le Parlement pour expliquer pourquoi la police n'a apparemment rien fait pour empêcher le rassemblement.

M. Schlein et d'autres personnes indignées par l'utilisation du salut fasciste lors du rassemblement ont noté avec ironie que le mois dernier, lors de la première de l'opéra de La Scala, un spectateur avait crié "Vive l'Italie antifasciste !". L'homme avait été rapidement encerclé par des policiers de la brigade antiterroriste italienne.

"Si vous criez "Vive l'Italie antifasciste" dans un théâtre, vous êtes identifié (par la police) ; si vous vous rendez à un rassemblement néofasciste avec des saluts romains et une bannière, vous ne l'êtes pas", a déclaré Schlein dans un message sur la plateforme de médias sociaux X. Puis elle a ajouté : "Meloni n'a rien à dire ?".

La télévision publique RAI a déclaré lundi soir que la police italienne enquêtait sur le salut de masse lors du rassemblement.

Le vice-Premier ministre Antoni Tajani, qui dirige un parti de centre-droit au sein de la coalition de Meloni, en place depuis 14 mois, a été interrogé par les journalistes sur l'affaire du salut fasciste.

"Nous sommes une force qui n'est certainement pas fasciste, nous sommes antifascistes", a déclaré M. Tajani lors d'une conférence de presse sur un autre sujet. M. Tajani, qui est également ministre des Affaires étrangères, a fait remarquer que la loi italienne interdisait de soutenir le fascisme. Tous les rassemblements "en faveur des dictatures doivent être condamnés", a-t-il déclaré.

Les dirigeants de la petite communauté juive d'Italie ont également exprimé leur consternation face au salut fasciste.

"Il est juste de rappeler les victimes de la violence politique, mais en 2024, cela ne peut pas se produire avec des centaines de personnes qui font le salut romain", a écrit sur X Ruth Dureghello, qui a dirigé pendant plusieurs années la communauté juive de Rome.

Les lois antijuives de Mussolini ont ouvert la voie à la déportation des Juifs italiens pendant l'occupation allemande de Rome au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale.

Le rassemblement s'est tenu à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat des jeunes devant un bureau de ce qui était alors le Mouvement social italien néo-fasciste, un parti formé après la Seconde Guerre mondiale qui attirait les nostalgiques de Mussolini. Après l'assassinat des deux jeunes, un troisième jeune d'extrême droite a été tué lors d'affrontements avec la police dans les manifestations qui ont suivi.

Mme Meloni, dont le parti Frères d'Italie a ses racines dans le néofascisme, a pris ses distances avec la dictature de Mussolini, déclarant que "la droite italienne a remis le fascisme à l'histoire depuis des décennies maintenant".

À la fin des années 1970, l'Italie a été ensanglantée par la violence des partisans de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Les actes sanglants comprenaient des attentats à la bombe meurtriers liés à l'extrême droite, ainsi que des assassinats et des enlèvements revendiqués par les Brigades rouges et d'autres extrémistes de gauche.